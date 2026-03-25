Avvelenamenti a Montone ripristinate le condizioni di tutela pubblica

La bonifica avvelenamenti nell’area di Faldo ha riportato condizioni di piena sicurezza dopo giorni di forte tensione tra i residenti, preoccupati per una serie di episodi che avevano colpito animali domestici e messo in allerta l’intera comunità. L’intervento coordinato dai Carabinieri Forestali del Nucleo di Umbertide, affiancati dall’Unità Cinofila Antiveleno, ha permesso di eliminare ogni residuo pericoloso e restituire l’area alla normale fruibilità.

Intervento rapido e operazioni mirate

Le attività di bonifica sono state avviate subito dopo i primi riscontri sulle carcasse degli animali rinvenuti nella zona. Le analisi dell’Istituto Zooprofilattico di Perugia hanno confermato la presenza di un veleno altamente tossico, vietato da oltre vent’anni per la sua capacità di provocare paralisi respiratoria e morte in tempi molto rapidi. Una sostanza che, oltre a rappresentare un rischio per gli animali, costituisce una minaccia diretta anche per l’ambiente e per la salute pubblica.

La Polizia Locale di Montone ha delimitato l’area, installato segnaletica di pericolo e disposto limitazioni temporanee per evitare ulteriori esposizioni. Parallelamente, i Carabinieri Forestali hanno avviato un’indagine approfondita per risalire all’autore del gesto, attivando l’Unità Cinofila Antiveleno, specializzata nel rintracciare esche e sostanze nocive anche in condizioni ambientali complesse.

Conferme scientifiche e quadro investigativo

Gli esiti degli accertamenti hanno delineato un quadro chiaro: gli animali sono deceduti per ingestione di esche preparate con un composto vietato in tutta l’Unione Europea. Le modalità di diffusione e la tipologia del veleno indicano un’azione deliberata, con potenziali implicazioni penali rilevanti. La normativa vigente prevede infatti pene fino a tre anni di reclusione e sanzioni amministrative che possono raggiungere i 45.000 euro.

Le indagini proseguono con l’obiettivo di individuare il responsabile e prevenire ulteriori episodi. Gli inquirenti stanno ricostruendo movimenti, abitudini e segnalazioni raccolte nei giorni precedenti al ritrovamento, mentre l’area resta monitorata per garantire che non emergano nuovi elementi di rischio.

Reazioni istituzionali e ritorno alla normalità

L’Amministrazione comunale di Montone ha espresso soddisfazione per la rapidità e l’efficacia dell’intervento, sottolineando l’importanza della collaborazione tra forze dell’ordine, enti sanitari e cittadini. La bonifica ha permesso di ristabilire condizioni di sicurezza e di rassicurare una comunità profondamente colpita da episodi che hanno generato timore e incertezza.

Il ritorno alla piena fruibilità dell’area di Faldo rappresenta un passaggio decisivo verso la normalizzazione, mentre resta alta l’attenzione sul fronte investigativo. Le autorità invitano i residenti a segnalare tempestivamente qualsiasi comportamento sospetto o presenza anomala sul territorio, per contribuire alla tutela collettiva e alla prevenzione di nuovi rischi.