Arrestato 47enne per violazione divieto avvicinamento alla madre

Arrestato 47enne – I Carabinieri della Stazione di Città di Castello hanno arrestato un uomo di 47 anni per aver violato il divieto di avvicinamento alla propria madre. Nel mese di giugno, il Tribunale di Perugia aveva imposto all’uomo la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla madre, a seguito di ripetuti episodi di maltrattamenti e minacce.

Nei giorni scorsi, l’uomo ha ignorato il divieto e ha avvicinato la madre per strada, continuando a molestarla e minacciarla, chiedendole denaro contante. La donna, spaventata dall’episodio, si è recata immediatamente in caserma per chiedere aiuto.

I Carabinieri hanno rintracciato e arrestato l’uomo. Dopo il rito direttissimo celebrato davanti al Tribunale di Perugia, il giudice ha disposto l’obbligo di firma giornaliera presso il locale Comando Carabinieri.

