Aperto al Magazzino Ex-Tabacchi il nuovo centro destinato alla vaccinazione

E’ entrato in attività nella mattina di giovedì 20 maggio presso il Magazzino Ex-Tabacchi il nuovo centro cittadino destinato alla vaccinazione di massa. Il nuovo centro vaccinale cittadino è ospitato all’interno di un’area di circa 800 mq. E’ composto da un’area per l’attesa pre vaccinale, un percorso dedicato ai portatori di handicap, locali per l’accettazione, per l’attesa post vaccinale e per l’osservazione dei pazienti, servizi igienici, spogliatoio per il personale e una zona per la preparazione dei sieri. La zona per la inoculazione dei vaccini sarà costituita da due linee: una riservata agli operatori della Usl Umbria 1 e una destinata ai medici di medicina generale del territorio.

Per l’allestimento del nuovo punto vaccinale cittadino il Comune di Umbertide ha destinato risorse proprie, provenienti dal fondo di riserva con apposita delibera di giunta, pari a 36mila euro.

L’ingresso al punto vaccinale presso il Puc 2 è situato in via Spoletini. A tutti i cittadini che provengono dall’accesso di via Battisti si ricorda che è presente il percorso, delimitato con transenne e con cartelli informativi, che conduce all’entrata della struttura.

“E’ una giornata importante – afferma il sindaco Luca Carizia – Come ci hanno informato le autorità sanitarie competenti nella giornata di oggi sono state oltre 200 le persone a cui è stato somministrato il vaccino. Abbiamo investito risorse per renderlo non solo funzionale ma anche accogliente. Approfitto per ringraziare la Usl Umbria 1 per il rapporto di collaborazione, la struttura del Comune di Umbertide che ha lavorato alacremente per far sì che questo giorno avvenisse e i medici di medicina generale del territorio”.