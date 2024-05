“Aperitivo” in rosa dedicato alle donne e a Monica Bellucci icona della bellezza, del cinema

“Aperitivo” in rosa dedicato alle donne e a Monica Bellucci icona della bellezza, del cinema, della cultura e del made in Italy in tutto il mondo. Si chiama, “croque madame”, delizioso “sandwich” omaggio alla Francia e Italia, a base di pancarrè, prosciutto cotto, gruyère grattugiato a scaglie, besciamella, latte caldo, farina, burro noce moscata, sale ed uovo cotto a bassa temperatura abbinato ad un un cocktail “rosa”. Un abbinamento originale, realizzato presso il salone del “gusto” della Scuola di Arti e Mestieri, “G.O. Bufalini”, da Sara e Catia le “regine” dell’aperitivo, del buon bere e buon mangiare, prima di dare inizio al nuovo corso di formazione “HAPPY OUR – Felici di insegnarvi il nostro aperitivo” che già dal primo modulo è andato sold out tanto e riscosso grande successo tanto da far programmare fin da subito una seconda edizione.

Due professioniste del settore, la Chef Catia Ciofo (nota chef, docente di cucina che ama abbinare la musica alle sue creazioni culinarie trasformando così un semplice piatto in un’esperienza da vivere, una poesia) e la “barlady” Sara Polidori (campionessa del mondo, da oltre venti anni docente presso la Scuola di Arti e Mestieri) sono salite in cattedra ed hanno messo a disposizione degli iscritti al corso, in prevalenza donne, le loro preziose conoscenze svelando i segreti dell’arte della preparazione degli aperitivi. Uno staff “rosa” dunque ha svelato quei piccoli trucchi del mestiere utili per inaugurare l’arrivo della bella stagione, in cui gli incontri con gli amici, i brindisi dopo il lavoro e gli aperitivi lunghi che poi diventano cena sono all’ordine del giorno. “Per questo aperitivo ho pensato di fare un salto nella Parigi dei primi del 900, riprendendo un toast che può diventare pasto unico ma anche sfizioso aperitivo “Le Croque Monsieur”” – spiega Catia Ciofo.

“Questo sandwich farcito ha però una versione femminile, “Croque Madame” dove l’uovo diventa protagonista. Croque in francese significa mordere, e madame significa signora, la somiglianza tra l’uovo al tegamino posto sopra il panino e i cappellini tipici delle dame francesi di inizio Novecento. Posso confessare di essere un’amante di cappelli che accarezzano la femminilità! Per queste ragioni nel Croque da me ideato ho dato vita ad una madame che ha una variante ( l’uovo cotto a bassa temperata) e una coulis di fragola rosa, succosa e sensuale; Per accontentare i palati vegetariani un Croque Mademoiselle dove invece le verdure in ricci fanno le belle capigliature”, conclude Catia Ciofo prima dell’assaggio inaugurale e brindisi con Sara Polidori ed il Presidente della Scuola di Arti e Mestieri, “G.O. Bufalini”, Giovanni Granci con tanto di dedica a tutte le donne e a Monica Bellucci “orgoglio” tifernate e icona delle eccellenze made in italy nel mondo.

“Abbiamo avvertito il bisogno di un cambio di passo e di una risincronizzazione tra il passato e il presente quest’ultimo pervaso da altri codici linguistici e visivi – precisa, Giovanni Granci – un cambio di rotta attraverso una comunicazione più efficace, utilizzando tutti quegli stilemi propri di una modernità così da poter far innalzare il percepito di un istituto che – di fatto – è assolutamente moderno ed concreto nella preparazione ad arti e mestieri di grande rilievo e molto richiesti dal mercato”.

“Forte di una tradizione ormai centenaria, Bufalini si rinnova captando le sfide della modernità inserendosi con tenacia nel mercato moderno, intercettandone le richieste anche quelle rivolte ad un pubblico adulto come quello che ha partecipato con interesse ed entusiasmo al corso sugli “aperitivi” che si è concluso con la dedica alla nostra illustre concittadina Monica Bellucci e a tutte le donne”, conclude il Presidente. Dopo oltre un secolo di attività, il Centro di Istruzione e Formazione Asp “G.O. Bufalini”, fondato il 21 novembre del 1909, recentemente ha cambiato rotta e rinnovato logo, immagine e “mission” al passo con i tempi sempre però nel rispetto della tradizione e storia gloriosa.

La scuola “operaia” così era definita, poi delle arti e mestieri fino alla recente denominazione di Asp, azienda di servizi pubblici alla persona (unica in Italia che fa anche formazione rivolta ai giovani, 150 allievi oggi nei servizi della ristorazione, meccanica, riparazioni auto e moto, acconciatori) si presenta con un nuovo marchio rivisitato da esperti del settore e reso più a portata di giovani e maggiormente fruibili su social campagne promozionali.

La prima edizione del corso ha suscitato un grande interesse e continuano ad arrivare le richieste di partecipazione, pertanto è stata già istituita una seconda edizione del corso, sempre con le regine dell’aperitivo Catia Ciofo e Sara Polidori. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare direttamente il Centro di Istruzione e Formazione Professionale ASP G.O. Bufalini allo 075 855 42 45, oppure inviare una email all’indirizzo info@gobufalini.it.