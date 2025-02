Antiquariato e Vintage: Retrò a Città di Castello

Antiquariato – Il 16 febbraio si svolgerà un nuovo incontro con Retrò, la fiera dedicata all’antiquariato e al collezionismo, nel centro storico di Città di Castello. Questa manifestazione, che giunge al suo secondo appuntamento dell’anno, continua a rappresentare un punto di riferimento per gli appassionati di oggetti vintage e rari nel centro Italia.

L’evento ha già registrato circa 120 prenotazioni da parte di espositori, nonostante la coincidenza con altri eventi simili di rilievo. Gli spazi del centro storico offriranno ai visitatori un’ampia gamma di articoli d’epoca, in un’atmosfera che unisce storia e cultura. Le location principali della manifestazione includeranno piazza Matteotti, largo Gildoni, via Mario Angeloni, piazza Fanti, una parte di corso Vittorio Emanuele, corso Cavour, e piazza Gabriotti.

La rassegna si preannuncia come un’opportunità per esplorare le testimonianze artistiche e culturali di Città di Castello, un viaggio che spazia dal Rinascimento alla contemporaneità. I partecipanti potranno ammirare le dimore storiche e le opere d’arte, tra cui quelle del maestro Alberto Burri, che arricchiranno ulteriormente l’esperienza del pubblico.

Per garantire il regolare svolgimento dell’evento, il comando della Polizia Locale ha emesso un’ordinanza che prevede il divieto di transito in alcune aree. Il divieto sarà in vigore dalle ore 06:00 fino alle 20:00, includendo anche i veicoli autorizzati, ad eccezione di quelli di soccorso e della polizia. Le zone interessate comprendono piazza Matteotti, piazza Fanti e piazza Gabriotti, nel tratto tra via del Popolo e via Cacciatori del Tevere.

Nella stessa fascia oraria, sarà vietata la sosta in piazza Fanti e piazza Costa, eccetto per gli espositori che potranno utilizzare gli spazi per le operazioni di carico e scarico. Questo provvedimento è stato adottato per garantire la sicurezza e la fluidità dell’evento, permettendo ai visitatori di godere appieno dell’atmosfera e delle offerte proposte.

Retrò si conferma un appuntamento atteso, non solo per collezionisti e hobbisti, ma anche per chi è semplicemente curioso di scoprire oggetti con una storia e un significato. La varietà di articoli presenti, che spazia da mobili d’epoca a oggetti decorativi, promette di soddisfare i gusti e le esigenze di un pubblico eterogeneo.

Il centro storico di Città di Castello, con le sue bellezze architettoniche e i suoi angoli suggestivi, si trasformerà, per un giorno, in un palcoscenico di scambio e scoperta. Le strade e le piazze scelte per la manifestazione offriranno un contesto ideale per un percorso che si snoda tra le diverse proposte degli espositori.

La rassegna rappresenta anche un’opportunità per gli espositori di entrare in contatto con un pubblico interessato e appassionato, e per i visitatori di scoprire oggetti unici e particolari. La fiera si distingue per la sua capacità di attrarre non solo esperti del settore, ma anche neofiti desiderosi di apprendere e apprezzare il valore del vintage.

In attesa dell’evento, la comunità locale si prepara a dare il benvenuto a visitatori provenienti da diverse zone del paese. La manifestazione, infatti, ha il potenziale di attrarre un pubblico ampio, contribuendo alla promozione della cultura e dell’artigianato locale.

L’importanza di eventi come Retrò si riflette anche nell’aspetto economico, poiché stimola l’interesse verso il patrimonio culturale e artistico della città, favorendo anche il turismo e l’economia locale. Attraverso la valorizzazione di oggetti storici, la fiera si propone di educare il pubblico sull’importanza della conservazione e del riutilizzo di articoli d’epoca.

In conclusione, il 16 febbraio rappresenta una data da segnare sul calendario per gli amanti del vintage e dell’antiquariato. Retrò a Città di Castello non è solo un evento di vendita, ma un’occasione per immergersi in una realtà ricca di storia e artifici, che promette di riservare sorprese e interessanti scoperte a tutti i partecipanti.