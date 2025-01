Anno 2024, i numeri della Polizia locale di Città di Castello

Nel 2024 della Polizia Locale maggiore presenza nel territorio e vicinanza al cittadino: 100 servizi congiunti svolti con le forze dell’ordine per la tutela della legalità, con un’attività speciale per “Estate in città”. Numeri in aumento per tutte le attività del corpo, che ha curato con particolare attenzione formazione, educazione stradale nelle scuole e digitalizzazione dei servizi. Braccalenti: “La Polizia Locale ha dimostrato di essere un valore aggiunto per la promozione della sicurezza della collettività in stretta collaborazione con le forze dell’ordine”.

“Il bilancio 2024 della Polizia Locale di Città di Castello fotografa l’azione di un corpo moderno, presente nel territorio, vicino al cittadino, che ha saputo prevenire prima che reprimere, che ha operato a 360 gradi esercitando tutte le proprie competenze ed è stato un valore aggiunto per la promozione della sicurezza della collettività in stretta collaborazione con le forze dell’ordine”.

L’assessore competente Rodolfo Braccalenti presenta così i dati dell’attività degli ultimi 12 mesi della Polizia Locale, che segnalano un aumento del lavoro condotto dagli agenti guidati dal comandante Emanuele Mattei in tutti i principali ambiti operativi: sicurezza urbana, con 100 servizi congiunti, per 400 ore complessive di impiego su strada, che sono stati svolti con le forze dell’ordine, alle quali in 24 occasioni sono state fornite le immagini del sistema comunale di videosorveglianza a supporto delle attività investigative; infortunistica stradale, con 196 sinistri rilevati (176 nel 2023), assumendosi l’onere della quasi totalità degli incidenti diurni per sgravare i colleghi delle forze dell’ordine e garantire loro maggiore operatività; polizia stradale, con 181 servizi rispetto ai 160 del 2023, caratterizzati da un calo delle violazioni rilevate nel centro storico (2.334 contro le 3.367 del 2023), dove, attraverso un aumento della presenza degli agenti, alla sanzione sono state anteposte la prevenzione e la dissuasione in considerazione dei tanti cantieri aperti nel cuore della città, nel contesto, comunque, di un incremento notevole delle infrazioni sanzionate per omessa revisione dei veicoli (358 contro le 182 del 2023) e mancanza di copertura assicurativa (64 contro 27 nel 2023); polizia giudiziaria, con 39 attività di indagine effettuate su iniziativa autonoma (19 nel 2023), soprattutto per il contrasto delle condotte di guida in stato di alterazione psicofisica da alcool e stupefacenti, dei reati predatori, delle lesioni personali; vigilanza edilizia, con 25 sopralluoghi congiunti con gli uffici tecnici (20 nel 2023); vigilanza commerciale, con 82 controlli (71 nel 2023) e un incremento delle verifiche annonarie, sia in ambito fisso che ambulante; vigilanza ambientale, con una crescita delle sanzioni per inquinamento acustico a tutela della quiete pubblica (9 contro zero nel 2023) e per violazioni del nuovo regolamento di Polizia Urbana-Daspo Urbano (9 contro una del 2023); attività amministrative, con un aumento degli interventi per accertamenti sanitari obbligatori e trattamenti sanitari obbligatori (37 contro 27 del 2023), ma anche delle attività per il rilascio di autorizzazioni per le occupazioni temporanee di suolo pubblico, per il transito e la sosta dei veicoli nella ZTL, per il transito e la sosta dei veicoli delle persone con disabilità.

“Il tratto distintivo dell’attività del 2024 è stata la proiezione sul territorio che la nostra Polizia Locale ha saputo garantire con una presenza a presidio del capoluogo e delle frazioni percepibile anche da parte dei cittadini e capace di rafforzare in modo importante l’attività di controllo delle forze dell’ordine a tutela della legalità e della sicurezza pubblica”, puntualizza l’assessore Braccalenti, evidenziando come “i 100 servizi condotti con gli altri corpi presenti in città rappresentino il segnale chiaro del protagonismo dei nostri agenti nelle azioni finalizzate a garantire la convivenza civile che viene dal rispetto delle regole”.

L’assessore rimarca come la presenza nel territorio della Polizia Locale sia emersa in particolare nell’esercizio dei doveri connessi alla gestione e alla vigilanza durante le manifestazioni e gli eventi pubblici della città, che si sono svolti in modo ordinato e corretto anche grazie al lavoro degli agenti comunali sul versante della prevenzione, in ultimo in occasione del “Capodanno in centro”. “Emerge in questo contesto – osserva Braccalenti – l’azione per il monitoraggio degli appuntamenti di Estate in città 2024, che il corpo ha assicurato in attuazione degli obiettivi strategici dell’amministrazione comunale per l’ampliamento dei servizi, oltre l’orario di lavoro ordinario, finalizzati alla garanzia della sicurezza urbana”.

Nell’ambito del progetto “Città di Castello – Estate Sicura”, dal primo luglio al 31 ottobre 2024 la Polizia Locale ha svolto 40 servizi in coordinamento con le forze dell’ordine per il controllo del rispetto delle regole della convivenza civile e delle disposizioni del Codice della strada da parte dei cittadini, dell’adempimento degli obblighi imposti dalla normativa generale e dalle ordinanze sindacali da parte degli esercizi pubblici e delle attività di intrattenimento, ma anche per il contrasto dei fenomeni di criminalità e degrado urbano.

Nell’ambito di un’attività che ha comportato 81 posti di blocco, 1.096 veicoli e 1.479 persone controllate, sono stati stilati 239 preavvisi di violazione di sosta, 57 i verbali per infrazioni al Codice della strada riguardanti soprattutto omessa revisione dei veicoli, circolazione con patente scaduta, eccesso di velocità, omesso uso delle cinture di sicurezza, mancanza di documenti di circolazione e guida in stato di ebbrezza. Nel corso dei servizi sono stati accertati sei reati, due per inosservanza dell’ordinanza sindacale sulle emissioni acustiche, due per guida in stato di ebbrezza alcolica, uno per il rifiuto di fornire le generalità e uno per porto d’arma abusivo. L’attività è stata completata anche da una serie di controlli che hanno riguardato gli esercizi commerciali, il monitoraggio dell’inquinamento acustico, del rispetto delle normative per gli eventi musicali e delle regole della convivenza civile.

Nel 2024 della Polizia Locale hanno trovato spazio anche le attività di educazione stradale nelle scuole, uno dei compiti più importanti rivolti alla comunità, che il corpo garantisce con costanza per favorire la consapevolezza delle regole di comportamento da parte dei bambini. Le lezioni hanno coinvolto complessivamente circa 300 studenti di 16 classi appartenenti a cinque istituti, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado.

Il corpo si è distinto, inoltre, per un’attività di aggiornamento particolarmente assidua, nel solco di un investimento nella formazione che è tra i più alti non solo in Umbria, ma anche nel panorama nazionale. Gli agenti tifernati hanno partecipato a 742 ore di lezione, che hanno riguardato, tra gli altri argomenti, il Codice della strada; la polizia giudiziaria; la videosorveglianza e la privacy, con particolare riferimento all’utilizzo foto trappole con contrasto abbandono rifiuti; il Codice degli appalti; la contabilità pubblica; l’anticorruzione e la trasparenza; la vigilanza edilizia e ambientale; la vigilanza annonaria; la comunicazione interna ed esterna. Il personale è stato, inoltre, impegnato anche in corsi di tiro connessi al porto d’arma da fuoco in servizio.

Nel 2024 è stato dato ulteriore impulso anche al processo di digitalizzazione delle attività del corpo: alla graduale sostituzione dei documenti cartacei con quelli informatici ha fatto seguito anche il cofinanziamento da parte della Regione del progetto per la sostituzione degli apparati radio analogici con quelli digitali, che consentirà di collegare le frequenze radio della Polizia Locale con quelle della Protezione Civile, oltre che di migliorare le comunicazioni con la centrale radio operativa su tutto il territorio nazionale.

“Il primo impegno del 2025 per la Polizia Locale – ricorda Braccalenti – sarà legato all’attivazione dei varchi elettronici per il controllo della ZTL del centro storico. Dopo aver ottenuto l’autorizzazione ministeriale, partirà la fase sperimentale di pre-esercizio nella quale, senza l’applicazione di sanzioni, sarà monitorato il funzionamento del sistema e sarà consentito ai cittadini di prendere confidenza con le modalità di accesso al centro storico e con le nuove fasce orarie”.