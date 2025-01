Andrew, cane di 22 anni, trova una famiglia dopo anni in canile

Andrew, un cane di 22 anni, ha finalmente trovato una famiglia disposta ad accoglierlo dopo aver trascorso metà della sua vita nel canile di Mezzavia di Lerchi. Grazie a Lucia e Raffaele, una coppia conosciuta per il loro impegno nel dare una casa ad animali bisognosi, Andrew ha potuto lasciare la struttura e iniziare una nuova vita in un ambiente domestico.

Il cane, descritto come un meticcio mansueto e dolce, era diventato un simbolo del canile gestito dall’Enpa (Ente Nazionale Protezione Animali), dove aveva condiviso gli spazi con altri due cani, Igor e Faldo. Nonostante l’età avanzata, Andrew ha dimostrato un carattere affettuoso e giocoso, conquistando il cuore dei volontari e dei visitatori.

Serena Ferro, referente per le adozioni dell’Enpa, ha raccontato come la storia di Andrew abbia colpito molti. “Quando ho visto per la prima volta la lista dei cani, sono rimasta sorpresa nel trovare un cane di 20 anni. Andrew mi ha subito conquistato con la sua dolcezza e il suo entusiasmo”, ha dichiarato Ferro.

Dopo mesi di attesa e diverse richieste non adatte, la svolta è arrivata con una telefonata di Lucia e Raffaele, già noti per aver adottato altri animali in difficoltà. La coppia ha deciso di offrire ad Andrew l’opportunità di vivere i suoi ultimi anni in una casa accogliente, circondato da affetto e cure.

L’adozione è avvenuta pochi giorni fa, quando Lucia si è recata al canile per portare via Andrew. “Ricorderò sempre il momento in cui Lucia ha accarezzato il muso di Andrew, un gesto pieno di tenerezza”, ha aggiunto Ferro. Il cane, inizialmente tranquillo, sembrava non rendersi conto di aver finalmente trovato una famiglia.

La sera stessa, Lucia e Raffaele hanno inviato una foto di Andrew sdraiato su un tappeto morbido davanti al termosifone, segno che il cane si era già adattato alla nuova vita. “Questa storia è un esempio di come l’empatia e l’altruismo possano fare la differenza”, ha concluso Ferro.

Andrew, ora circondato da una famiglia amorevole e da altri cani, potrà vivere i suoi ultimi anni in serenità, lontano dai ricordi difficili del passato. La sua adozione rappresenta un messaggio di speranza per tutti gli animali anziani ancora in attesa di una casa.

La struttura di Mezzavia di Lerchi, gestita con professionalità dallo staff dell’Enpa guidato da Paola Tintori, continua a lavorare per trovare famiglie adottive per i suoi ospiti, molti dei quali, come Andrew, meritano una seconda possibilità.

Questa vicenda, oltre a commuovere, sottolinea l’importanza delle adozioni responsabili e la necessità di non trascurare gli animali più anziani, spesso considerati meno “desiderabili” rispetto ai cuccioli. Grazie a gesti come quello di Lucia e Raffaele, storie come quella di Andrew possono diventare realtà.