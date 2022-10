Search for: Search Button

Altrocioccolato si riprende le piazze, fino a domenica eventi e degustazioni

Il cioccolato equosolidale si riprende le piazze. Dopo due anni di stop tornano a riempirsi strade, e slarghi di Città di Castello in occasione di Altrocioccolato. Tanti gli appuntamenti in programma tra sabato 22 e domenica 23 ottobre con al centro la mostra mercato degli artigiani del cioccolato. Molte le le botteghe del commercio equo e solidale, i produttori locali e gli stand di street food; diversi i produttori di artigianato sostenibile. Presenti anche reti, associazioni e progetti del territorio. Non solo gastronomia, ma anche e soprattutto proposte culturali e momenti ludici rivolti a grandi e bambini.

Sabato 22 ottobre si comincia presto con l’apertura degli stand prevista alle ore 9. Per tutta la mattinata sono in programma momenti ludici e incontri. In mattinata prevista anche l’escursione per genitori e figli.

Passeggiata urbana alla scoperta delle preziosità d’erbe e d’alberi che ci circondano, a cura di A. Zanotti, Fattoria didattica Gli Allori. Alle 10:30 la Biblioteca Carducci ospiterà l’incontro di presentazione del libro Ecologia digitale: per una tecnologia al servizio di persone, società e ambiente – Ed.Altreconomia. Interviene: Dario Pizzul, co-autore, dottorando dell’Università degli Studi di Milano Bicocca. Partecipano gli studenti dell’I.T. Franchetti Salviani di Città di Castello nell’ambito dell’iniziativa Altrocioccolato incontra le scuole.

Alle 16.30 presentazione del libro Produci, consuma, crepa (ed. Altreconomia). L’autore Angelo Miotto in dialogo con i rappresentanti della rete umbra dei gruppi d’acquisto e delle realtà mutualistiche e solidali. A seguire ci sarà la proiezione del documentario prodotto da Umbria Equosolidale: La Pancia Verde: auto-organizzarsi in tempi di emergenza di F.Amato e G.Tonelli. Alle 17.30 incontro con l’autrice Nadeesha Uyangoda, giornalista e scrittrice che si occupa di identità, appartenenza e migrazioni, in dialogo con Valentina Galluzzi di Casa delle Donne Terni e Marusca Gaggi. Alle 18 Orchestra Bohemien in concerto a Largo Gildoni.

In serata concerto Supecumbia y la Liga de la Alegría, i “supereroi della cumbia”, formazione argentina che porta in giro per il mondo un divertente e animato spettacolo capace di smuovere il pubblico di tutte le età. Con strumenti e ritmi del folklore latino in un mix fatto di ritmi reggae, raggamuffin e rap, accompagnati da testi che racchiudono coscienza e ottimismo. A seguire, dj set afro/cumbia con Hemper, dj della scena musicale torinese.

Domenica 23 ottobre apertura sempre alle 9 per una giornata ricca di eventi e degustazioni nelle diverse location della manifestazione. Previste escursioni, degustazioni e due show cooking a cura degli studenti dell’IIS Patrizi-Baldelli-Cavallotti di Città di Castello. Alle 16.30, Manifesto della cura. Per una politica dell’interdipendenza – (ed. Alegre). Intervengono: Monica di Sisto, giornalista e rappresentante dell’associazione Fairwatch, Fabrizio Cuniberti, Equo Garantito, e Teresa Sala, regista e autrice del documentario: La Cura: quanto vale un corpo? A seguire, anteprima del documentario in collaborazione con Smk Factory – produzione audiovisiva indipendente. Alle 17 i Bonacrianza in concerto a Largo Gildoni.

Alle 18 al via la parata della Murga bolognese “Stamurga” lungo le vie della città. Durante la tre giorni si potranno visitare: Eco-mostra. Come comunicare la crisi eco-climatica, progetto fotografico The Missing Link – l’anello mancante, a cura di Extinction Rebellion Perugia. Mostra “PandemicA” – Racconto corale per immagini. Un progetto di: Giuditta Pellegrini e Casa delle Donne – Terni Donne APS. La mostra “L’arte a-juta” – omaggio a A.Burri. Esposizione pubblica collettiva di opere di giovani artisti a cura della Coop. La Rondine e del Comune di Città di Castello, in collaborazione con Consorzio Pro-Centro Città di Castello.

La manifestazione è divisa in aree tematiche all’interno del centro storico tifernate: piazza Matteotti ospiterà come di consueto il mercato dei cioccolatieri e le botteghe equo solidali umbre con i prodotti delle principali centrali italiane di importazione del Commercio Equo; in largo Gildoni lo street food Km0 e il palco dedicato agli spettacoli ed eventi musicali daranno vita a uno spazio urbano di convivialità e di festa per tutto il weekend; Piazza Fanti sarà, invece, dedicata ai laboratori per bambini e agli show cooking della domenica e in piazza Gabriotti troverà spazio l’artigianato etico e il mercato / street food dei produttori dell’economia solidale locale.

Convegni, incontri, dibattiti, mostre e proposte interattive saranno invece disseminati in diverse location del centro storico. La musica e l’arte di strada daranno, come ogni anno, il loro colorato contributo all’atmosfera di festa che si respirerà nelle piazze della città con performance e generi sonori variegati eseguiti da artisti locali e nazionali, portatori anche di messaggi importanti, come quello della campagna “Music Declares Emergency”, attraverso la quale arte e intrattenimento a basso impatto cercano di richiamare l’attenzione di governi e istituzioni sui temi dell’emergenza climatica.

Altrocioccolato è realizzato grazie al supporto del Comune di Città di Castello e di Sogepu, in collaborazione con Equo Garantito, Altreconomia, Terra Nuova, con le realtà associative e le istituzioni scolastiche del territorio tifernate. Fondamentale contributo è infine quello delle Botteghe Umbre del Commercio Equo e Solidale: La Boteguita di Città di Castello, Monimbò di Perugia e Terni, Ponte Solidale di Ponte San Giovanni, Piano Terra di Orvieto.