Altrocioccolato 2025: festa, pace e gusto nel centro storico

61stand e musica: la città celebra equità, sapori e solidarietà

CITTÀ DI CASTELLO – Domenica 26 ottobre il cuore della città batte per la pace, il buon cioccolato e la solidarietà: oltre 70 stand invadono il centro tifernate nella giornata clou di Altrocioccolato 2025, manifestazione che da vent’anni mette insieme il commercio equo, la musica, l’aggregazione e il gusto. Nel centro storico, piazze e vie si trasformano in percorso di assaggi, scoperte e emozioni, come riferisce il comunicato di Giorgio Vicario – Ufficio Stampa Mg2 comunicazione – studio associato.

Fin dal taglio del nastro, con il sindaco Luca Secondi, l’assessore Letizia Guerri, il presidente Umbria Equosolidale Massimo Luciani e Roberto Colombo, coordinatore di Altrocioccolato, la manifestazione ha accolto visitatori da tutta la regione e non solo, testimoniando come un altro mondo – giusto, sostenibile e più attento alle persone – sia possibile. “Questa è la città del cioccolato buono per davvero. Qui si produce e consuma rispettando persone e ambiente”, sottolineano i promotori, felici del sostegno delle istituzioni e della partecipazione calorosa del pubblico nei primi giorni d’evento.

Nei tre giorni di Altrocioccolato, famiglie, curiosi e bambini sono protagonisti: degustazioni, laboratori, spettacoli e musica riempiono il calendario, facendo della manifestazione un’esperienza da vivere con tutti i sensi. Ampia la proposta di prodotti: dalle tavolette artigianali alle praline, dai dolci equosolidali alle specialità umbro-italiane, nelle botteghe e negli stand gestiti dalle realtà del fair trade regionale.

Un elemento di grande impatto emotivo e sociale è l’installazione “Valtiberina for Palestine”, che lungo la scala d’ingresso del Comune riporta, su un lungo rotolo di carta, i nomi scritti a mano di oltre 20 mila bambini palestinesi vittime del genocidio: una testimonianza che non può essere ignorata e che richiama l’attenzione di tutta la comunità dell’Alta Valle del Tevere, impegnata a ricordare e non dimenticare.

Domenica, ancora eventi per grandi e piccoli: il centro storico si anima con spettacoli, laboratori, degustazioni e concerti. Gran teatro dentro, Rufino Theater, live della Falegnameria Marri – band perugina nata nel laboratorio di famiglia e diventata negli anni vero collettivo musicale, capace di fondere folk, rock, prog ed etnica in sonorità eclettiche. A seguire, Sacha, Alpha’g Show, PIERO RICCIARDI con Why not? Circo gioco e rock n roll e chiusura affidata a Pigus OPS.

Altrocioccolato è organizzata dall’Associazione Umbria Equosolidale con il coinvolgimento delle realtà del commercio equo e solidale umbre (La Boteguita, Piano Terra, Monimbò, Ponte Solidale), con l’appoggio del Comune di Città di Castello e da questa edizione della Regione Umbria, oltre alla collaborazione di Equo Garantito, Altreconomia, Terra Nuova e Banca Etica tra i principali sponsor.

Il claim della manifestazione “La città del cioccolato buono e giusto è Castello”. Musica, tradizione, impegno e solidarietà si fondono in un appuntamento che è insieme festa, riflessione e proposta di futuro diverso, dove il gusto ha il sapore della giustizia sociale.