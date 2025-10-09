Altotevere e Terni chiudono sul pari un intenso test umbro

9 Ottobre 2025 Sport, Ultime notizie 0
Bartolini soddisfatto: squadra in crescita nonostante le assenze

Si è concluso 2-2 l’allenamento congiunto tra ErmGroup Altotevere e Terni Volley Academy, disputato al palasport di San Giustino, a pochi giorni dalla precedente sfida terminata con lo stesso punteggio. L’incontro ha rappresentato un nuovo banco di prova per la formazione di coach Marco Bartolini, che ha dovuto ancora fare a meno degli infortunati Favaro e Marzolla, affidando il ruolo di opposto a Cipriani. I padroni di casa hanno aperto con un primo set convincente (25-16), mostrando una manovra fluida e incisiva, ma nella seconda frazione la Terni Volley Academy, guidata da Leondino Giombini, ha saputo ribaltare l’inerzia con un efficace gioco al servizio orchestrato da Catinelli.

Nel terzo parziale, dopo un buon avvio dei biancazzurri, gli errori hanno favorito il ritorno degli ospiti, che si sono imposti per 25-22. Nel quarto set la reazione è arrivata con il contributo di Cappelletti e Alpini, decisivi nel muro e in battuta, riportando l’incontro in equilibrio (25-18). I due laterali di casa hanno chiuso con 25 e 24 punti, seguiti da Cipriani e Compagnoni a quota 10, mentre per Terni si sono distinti Caporossi (17) e Hristov (10).

Bartolini, commentando al termine del match, ha sottolineato la crescita complessiva del gruppo, pur evidenziando la necessità di affinare alcuni meccanismi e recuperare i giocatori chiave per consolidare la coesione in campo. “Buoni segnali sul piano del servizio e dell’attacco – ha spiegato – ma serve ancora amalgama, anche caratteriale”.

La fonte del comunicato, la società ErmGroup Altotevere, ha inoltre ricordato che la prossima uscita della squadra sarà venerdì 10 ottobre, al palazzetto Angelo Costa di Ravenna, per un nuovo test contro la Consar Ravenna, formazione di Serie A2 Credem Banca.

