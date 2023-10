Al via le autocandidature per l’11° edizione di ONLY WINE

Only Wine tornerà nel 2024 con moltissime novità. Il salone dei giovani produttori e delle piccole cantine apre ufficialmente la selezione dei suoi 100 produttori che faranno parte della “squadra 2024”. Al suo fianco sempre il Comune di Città di Castello, che ospita e patrocina la manifestazione sin dalla prima edizione, la Regione Umbria e il GAL Alta Umbria.

L’appuntamento è per sabato 27 e domenica 28 aprile sempre nello splendido scenario di Palazzo Vitelli a Sant’Egidio, nel cuore della cittadina Umbra di Città di Castello con i produttori che verranno selezionati in questi mesi. Il Lunedì 29 viene riconfermata anche la giornata B2B dedicata agli operatori del settore, buyer e giornalisti con chiusura al pubblico.

Come partecipare?

Al via le autocandidature – Per esporre ad ONLY WINE FESTIVAL bisogna essere selezionati dalla commissione previo invio del modulo di autocandidatura. Per partecipare alla selezione è necessario avere almeno una delle 3 caratteristiche di seguito indicate:

essere produttori “under 40”

essere proprietari di case vinicole con meno di 15 anni di storia

essere proprietari di cantine con un massimo di 7 ettari di superficie vitata

Ricordiamo inoltre essere obbligatoria la presenza del produttore al banco d’assaggio nei giorni della manifestazione.

Una volta in possesso di uno dei requisiti elencati basta scaricare dal sito internet della manifestazione www.onlywinefestival.it il modulo di autocandidatura (che si trova nella sezione come esporre) e inviarlo debitamente compilato a ufficiostampaonlywine@gmail.com entro e non oltre il 31 dicembre 2023.

La commissione esaminatrice composta da: Francesco Saverio Russo di Wine Blog Roll, Pietro Marchi, presidente di A.I.S. (Associazione Italiana Sommelier) Umbria e Chiara Giorleo si pronuncerà entro il 15 gennaio 2024.

Alcune cantine dell’edizione 2023 verranno confermate attraverso un invio di convocazione ufficiale tramite mail.er ulteriori info:

www.onlywinefestival.it