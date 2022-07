Al via l’Associazione Distretto del Cibo Appennino e Tevere

Giovedì 21 luglio, alle ore 15.30 presso il Centro San Francesco di Umbertide sarà costituita l’Associazione Distretto del Cibo Appennino e Tevere. L’Associazione, composta dai Comuni dell’Alta Umbria e dalle Associazioni di Categoria dell’Agricoltura, del Commercio e dell’Artigianato e dalla CCIAA Umbria, ha come finalità prioritaria la qualificazione della progettazione e la gestione delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo del settore agroalimentare.

I Distretti del Cibo sono uno strumento di programmazione dei territori istituito nel 2017 dal Ministero delle Politiche Agricole con l’obiettivo di valorizzare le risorse rurali dei territorio ed in particolare le produzioni agroalimentari attraverso progetti di filiera.

La funzione di soggetto proponente per la costituzione del Distretto è stata svolta dal GAL Alta Umbria che ha cercato il più ampio coinvolgimento dei vari stakeholders territoriali e soprattutto delle imprese agricole, che saranno le vere protagoniste del costituendo Distretto.

L’Associazione infatti sarà aperta a tutte le aziende del territorio che si occupano di produzione e trasformazione dei prodotti agricoli. L’interessamento degli imprenditori è dimostrato dal fatto che in pochi giorni sono pervenute al GAL diverse richieste di adesione.

Dopotutto già nel corso del 2021 il bando “Alta Umbria Food” aveva dimostrato la grande attenzione che le piccole imprese agricole e i Comuni del territorio hanno per i progetti in forma aggregata. Non a caso nell’ambito del suddetto bando sono stati costituiti ben 4 partenariati pubblico-privati che hanno coinvolto 13 Comuni e quasi 100 imprese.

Ora è il momento di ampliare gli orizzonti e iniziare a valutare la possibilità di attivare progetti in forma aggregata su scala più ampia anche per restituire al settore rurale quella competitività che rischia di perdere a causa della eccessiva polverizzazione del comparto che risulta composto da aziende di dimensioni estremamente ridotte (in prevalenza microimprese di natura familiare).

La grande qualità dei prodotti realizzati da queste aziende purtroppo non sempre riesce a compensare le difficoltà che le stesse hanno nei settori della logistica e del marketing. Pertanto l’unica possibilità di rimanere efficacemente sul mercato è l’aggregazione e la condivisione della fase di promo-commercializzazione nella quale le microimprese mettono a luce tutte le proprie debolezze rispetto a un mercato sempre più competitivo ed agguerrito.

Già dal nome dell’Associazione si comprende che l’obiettivo non sarà coinvolgere esclusivamente le imprese dell’Alta Umbria; parlare di aggregazione e delimitare territorialmente le politiche di sviluppo rurale sarebbe infatti una vera e propria contraddizione.

Le protagoniste del Distretto Appennino e Tevere debbono essere le imprese e non i confini amministrativi; per questo l’associazione nasce con uno statuto aperto a tutti e con la speranza di potere mettere in campo strategie di sviluppo di ampio respiro che coinvolgano altri territori regionali ed extra-regionali.