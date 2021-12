Chiama o scrivi in redazione

Al via i lavori di riqualificazione del Parco del Riolo di Fighille

Il territorio di Citerna sta per riappropriarsi di uno spazio prezioso per tutta la comunità.

L’Amministrazione comunale con grande soddisfazione ha ufficializzato l’avvio dei lavori di riqualificazione dell’impianto sportivo presente all’interno del Parco Catacchini, anche detto Parco del Riolo.

Fonte: Provincia di Perugia

Situato nella frazione di Fighille, il parco costituisce un’importante area ludica e ricreativa per la comunità e si trova da anni in uno stato di degrado che riguarda soprattutto il campo da tennis e di bocce. L’Amministrazione comunale ha pertanto lavorato per trovare i fondi necessari alla riqualificazione del parco e riconsegnare decoro ed agibilità a tutta l’area.

Il progetto, redatto dall’Ufficio Tecnico comunale, prevede un importo complessivo di 90 mila euro ed è in parte finanziato mediante l’ottenimento di un Bando regionale della Regione Umbria, volto alla promozione e allo sviluppo delle attività sportive, motorie e ricreative.

Nel dettaglio tali interventi di “Riqualificazione” sono volti al ripristino integrale dell’intera superficie di gioco del campo sportivo polivalente, alla sostituzione delle reti di protezione lungo il perimetro del campo polivalente e del vicino campo da bocce, ad assicurare l’accesso all’area alle persone con difficoltà motorie e, quindi più in generale, al ripristino della funzionalità dell’attrezzatura sportiva presente, attualmente inutilizzata.

“La riqualificazione del parco Catacchini era uno dei punti chiave del nostro programma elettorale – affermano il Sindaco e l’Assessore allo sport – e siamo davvero contenti di poter ufficializzare l’avvio dei lavori alla cittadinanza, soprattutto ai residenti nella frazione di Fighille. Questo progetto è stato portato avanti con particolare attenzione ai nostri bambini, ai ragazzi e ai giovani, che finalmente potranno rivivere un’area ricreativa e sportiva rinnovata ed accessibile a tutti”.