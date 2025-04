Al via a Città di Castello ONLY WINE il Salone dei Giovani Produttori e delle Piccole Cantine

Si é aperta con un partecipato e commosso minuto di silenzio, in ricordo e cordoglio per la scomparsa di Papa Francesco, la XII.ma edizione di Only Wine, un vero ed unico festival del vino “giovane” che a Città di Castello, nello splendido scenario rinascimentale di Palazzo Vitelli a San Egidio, per tre giorni dal 26 al 28 aprile punta i riflettori su oltre 100 produttori da tutta Italia e dal mondo con assolute novità, con un programma ricco di incontri ed esperienze sensoriali.

Nel 2025 il Salone si arricchisce di nuove proposte internazionali, accogliendo per la prima volta una selezione di vini giapponesi e rinnovando la presenza dei produttori provenienti dalla regione dello Champagne e da altri Paesi Europei.

A scandire il calendario, una serie di masterclass pensate per offrire una lettura trasversale, contemporanea e culturale del panorama enologico. Con l’acquisto del biglietto d’ingresso con calice, il pubblico può degustare liberamente le etichette dei vignaioli presenti, acquistare i vini dai produttori direttamente in fiera e partecipare ad incontri con critici ed esperti.

Gli amati del gusto hanno la possibilità di sperimentare uno speciale abbinamento vino e pizza, che a Città di Castello si profuma anche con il prelibato tartufo per la gioia dei palati più esigenti: infatti, nell’angolo “Molini Fagioli” i maestri pizzaioli propongono gustose pizze, prodotto simbolo del Made in Italy nel mondo, anche con il tartufo di stagione, preparate con farina ottenuta da solo grano di filiera 100% umbro coltivato nella alta valle del Tevere da 100 agricoltori, unica farina in Italia certificata a Zero Residui. Accanto ai maestri pizzaioli, esperti sommelier consigliano il vino giusto da abbinare alle pizze appena sfornate.

A completare il quadro, importanti collaborazioni con consorzi e associazioni come Gavi Giovani, DNA Vernatsch, Sette Colli di Ziano, l’Associazione Donne del Vino Umbria, una selezione di cantine di Coldiretti e il progetto vitivinicolo dell’Istituito Superiore “Patrizi – Baldelli – Cavallotti”, nonchè l’innovativa Urban Vineyards Association, che ha portato in Umbria i vini nati in contesti urbani di diverse parti del mondo. In particolare domani alle 18.00 verrà presentato il Catalogo dei Vini Urbani, e sarà svolta una masterclass con ben 7 etichette di vini provenienti dall’Associazione, in presenza del Presidente Nicola Purrello, di alcuni soci produttori, sotto la guida di Francesco Saverio Russo. Prenotazione obbligatoria all’indirizzo prenotazionionlywine@gmail.com

LE MASTERCLASS DI DOMENICA 27 APRILE

• Masterclass Champagne, curata e concotta da Gianluca Grimani, responsabile della Guida Vitae AIS con le etichette dei produttori di champagne dell’Only Wine ( Guy Lamoureux; Julien Herbert e Oliver Herbert ) in programma presso la Sala del Camino alle ore 12.00;

• “Schiava – Sfumature di uno dei vini più contemporanei d’Italia” guidata da Francesco Saverio Russo che offrirà un viaggio nel mondo della Schiava, grazie all’Associazione altoatesina DNA Vernatsch in programma presso la Sala del Camino alle ore 16.30.

Oltre le degustazioni …

Spazio anche all’incontro tra vino e gastronomia, con la presentazione del libro “Calici e Spicchi” di Antonella Amodio, prima pubblicazione interamente dedicata all’abbinamento tra pizza e vino, con prefazione di Luciano Pignataro in programma alle ore 18.00 presso lo Stand di Molini – Fagioli guidata da Chiara Giorleo e con la partecipazione di Pietro Marchi, Presidente AIS Umbria.

Il 28 aprile, giornata riservata esclusivamente agli operatori del settore e alla stampa, sarà arricchita da appuntamenti ad alto valore aggiunto: in primis l’intervento del Prof. Vincenzo Russo (IULM Milano) sul neuromarketing applicato al vino, in collaborazione con AMORIM.

La città di Alberto Burri e dei maestri del Rinascimento è pronta, inoltre, ad accogliere i visitatori che quest’anno nei giorni della rassegna avranno la straordinaria opportunità artistico-culturale rappresentata dalla mostra “METALLICA. Scultura in Italia 1947- 2025”, Città di Castello, Palazzo Vitelli a Sant’Egidio, 30 marzo – 29 giugno 2025”, che ospita il “gotha” della scultura, i maestri dell’uso del metallo, nelle quindici sale rinascimentali di Palazzo Vitelli a Sant’Egidio che domina il suggestivo giardino dove sono ubicati parte degli stand.

I NOSTRI SOSTENITORI

Accanto alle istituzioni e all’Associazione Italiana Sommelier non mancano nemmeno quest’anno i sostenitori della manifestazione che da anni credono fortemente in questo progetto.

Primi fra tutti Intesa Sanpaolo, Amorim Cork, Arché 2020 by FSR, Giuliano Tartufi, Hoshizaki, Molini Fagioli, VdGlass, Pulltex e Autentica “Dalla Vigna al Vino” by Consulente Enologica che anche quest’anno offriranno dei riconoscimenti ai vignaioli in occasione degli ONLY WINE AWARDS in programma domenica mattina alle ore 10.30 presso la Sala del Camino di Palazzo Vitelli a Sant’Egidio. In occasione degli ONLY WINE AWARDS verrà presentata anche la prima edizione della GUIDA ONLY WINE, sostenuta da Intesa Sanpaolo; una bussola, un diario di bordo, un invito a perdersi – consapevolmente – nel mare magnum del vino italiano.

LE NOSTRE COLLABORAZIONI

Oltre alle rinnovate collaborazioni con i media più significativi del panorama enoico nazionale, Only Wine ha un legame storico con il Consorzio ProCentro con il quale anche quest’anno sta mettendo in piedi attività nel cuore del centro storico di Città di Castello insieme al Comune; inoltre sarà possibile accedere a prezzi calmierati ai musei della città tifernate esibendo il biglietto di Only Wine. Con noi anche quest’anno l’Istituto Superiore “Patrizi – Baldelli – Cavallotti” e il Centro di Istruzione e Formazione Professionale ASP Giovanni Ottavio Bufalini.

Mentre per gli operatori del settore Wine (Ristoratori, Buyer, Distributori e operatori settore Ho.Re.Ca.) l’ingresso alla manifestazione è gratuito previo accredito alla mail: prenotazionionlywine@gmail.com .

La giornata riservata al B2B è quella del lunedì quando per la manifestazione verrà chiuso l’accesso al pubblico.

I NOSTRI SELEZIONATORI

I nostri selezionatori Francesco Saverio Russo divulgatore enoico con la collaborazione di Pietro Marchi, Presidente di A.I.S. Umbria (Associazione Italiana Sommelier) e di Chiara Giorleo, DipWset critica enogastronomica saranno presenti in fiera per tutte le giornate della mostra mercato. A guidare la squadra dei sommelier AIS a supporto della manifestazione, sempre la delegata di Città di Castello Tiziana Croci.

EXTRA WINE

Anche quest’anno il fuori salone di ONLY WINE animerà Città di Castello con eventi diffusi e appuntamenti imperdibili dedicati al mondo del vino. Un’occasione per scoprire etichette uniche, incontrare produttori e vivere il centro storico in un’atmosfera di festa e convivialità.

Domenica 27 aprile

Urban Vineyards – Degustazione di vini internazionali da vigne urbane

Ore 18:00

Per la prima volta in Italia, i produttori della U.V.A. (Urban Vineyards Association) presentano il loro progetto, con una selezione di vini provenienti da vigne urbane di tutto il mondo. Con la partecipazione del Presidente Nicola Purello e la conduzione di F. Saverio Russo.Prenotazione obbligatoria: prenotazionionlywine@gmail.com – Posti limitati

SPEED WINE

Bianco, rosato, rosso o bollicine? Scegli il tuo stile e partecipa a una degustazione dinamica e divertente.

Ore 19:00 Ticket: 10 euro

I NOSTRI SCONTI

Come sempre l’accesso alla manifestazione prevede delle scontistiche per i sommelier italiani e stranieri che possono inviare una mail con nome cognome e numero di tessera a prenotazionionlywine@gmail.com e ricevere il codice sconto per l’acquisto del biglietto con le scontistiche previste.

Un modello vincente, che guarda avanti Only Wine continua a dimostrare la sua capacità di rinnovarsi, pur restando fedele alla sua identità.

Un evento che è fiera, ma anche racconto, esperienza e visione. E soprattutto, è una piattaforma per dare voce a una generazione che ha scelto di credere nella terra, nella sostenibilità e nell’innovazione.

Tutti gli appuntamenti si possono trovare sul sito www.onlywine.it dove è possibile anche acquistare i biglietti sia per l’ingresso alla manifestazione, sia per le masterclass, sia per l’area champagne.

Per acquisto dei biglietti, prenotazioni e ulteriori info:

www.onlywine.it