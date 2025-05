Aggressione notturna in centro a Città di Castello

Dieci persone picchiano gruppo di giovani, una ragazza coinvolta

Un nuovo episodio di violenza urbana ha scosso Città di Castello nella notte tra il 17 e il 18 maggio. In pieno centro storico, un gruppo di circa dieci persone ha aggredito alcuni giovani del posto intervenuti in difesa di una ragazza, vittima di comportamenti molesti. L’episodio si è verificato in una zona centrale frequentata dai cittadini nelle ore notturne e ha destato forte allarme tra i residenti e le forze politiche locali.

L’aggressione, avvenuta senza apparente preavviso e con estrema brutalità, si inserisce in una sequenza di episodi che negli ultimi mesi hanno sollevato preoccupazioni sulla sicurezza pubblica nella città. I giovani aggrediti sono stati presi di mira mentre cercavano di allontanare gli aggressori dalla ragazza, intervenendo in sua difesa. Le violenze si sono consumate in pochi minuti ma con una tale intensità da richiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

Le indagini sono in corso per identificare i responsabili, mentre cresce l’allarme tra i cittadini per un fenomeno che appare ormai non più isolato. La vicenda è stata subito oggetto di denuncia politica da parte delle opposizioni in Consiglio comunale, in particolare dalla Lega, che ha segnalato il caso come emblematico di un clima di crescente insicurezza.

La formazione politica ha ribadito come già da tempo stia segnalando in aula consiliare la necessità di interventi strutturali a tutela dell’ordine pubblico. Tra le proposte avanzate, l’istituzione di una Consulta permanente per la Sicurezza, l’impiego di cittadini volontari per attività di osservazione sul territorio e l’ampliamento del sistema di videosorveglianza nelle aree più critiche.

Tutte iniziative che, secondo quanto affermato dal gruppo consiliare, non hanno trovato accoglienza da parte della maggioranza politica attualmente alla guida del Comune. La posizione della Lega si è fatta più critica in seguito all’ennesimo episodio di violenza, denunciando una persistente mancanza di attenzione da parte dell’amministrazione nei confronti delle problematiche legate alla sicurezza.

Nel dicembre 2024, il Governo nazionale aveva disposto l’assegnazione di 31 nuovi agenti di Polizia di Stato alla provincia di Perugia, una misura salutata positivamente dalle forze di centrodestra locali. Tuttavia, la Lega ritiene che tali provvedimenti possano risultare inefficaci in assenza di una reale cooperazione tra l’amministrazione comunale e la Prefettura.

Negli ultimi mesi, Città di Castello è stata teatro di vari episodi riconducibili a forme di microcriminalità, tra cui furti, danneggiamenti e atti di vandalismo. Le forze di opposizione attribuiscono tali fenomeni a una presunta sottovalutazione del problema da parte delle istituzioni locali, sostenendo che servano azioni immediate e concrete per invertire la tendenza.

L’aggressione notturna è stata indicata come l’ennesima dimostrazione della necessità di adottare misure urgenti. Il clima di tensione, acuito dalla percezione diffusa di insicurezza, ha alimentato richieste di maggiore presidio del territorio e di una presenza più capillare delle forze dell’ordine.

Alla luce dei recenti fatti, la Lega ha annunciato l’intenzione di presentare un’interrogazione consiliare per chiedere conto alla Giunta comunale delle iniziative che intende intraprendere per fronteggiare il problema. Il partito ha anche dichiarato che continuerà a sostenere le proprie proposte in materia di sicurezza urbana, insistendo su quella che definisce una priorità assoluta per la città.

Non è la prima volta che episodi di questo genere scuotono l’opinione pubblica tifernate. In passato, altri casi avevano sollevato polemiche e interrogativi sulla gestione dell’ordine pubblico, ma la recrudescenza delle violenze nelle aree centrali ha riportato il tema al centro del dibattito politico locale.

La vicenda avvenuta tra il 17 e il 18 maggio ha avuto particolare eco per la dinamica dell’intervento, che ha coinvolto giovani del posto impegnati a proteggere una ragazza. Un gesto che ha attirato l’attenzione su un tema più ampio: la percezione di vulnerabilità in determinati contesti urbani, anche in zone che fino a pochi anni fa erano considerate sicure.

Mentre proseguono le indagini per identificare i responsabili dell’aggressione, le richieste di intervento si moltiplicano. Il confronto politico sulla sicurezza sembra destinato a intensificarsi nei prossimi mesi, con riflessi anche sull’operato dell’amministrazione comunale.

La cittadinanza, scossa dall’episodio, attende risposte istituzionali e segnali concreti per il ripristino della tranquillità in città.