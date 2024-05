Affissioni Abusive a San Giustino: Condanna del Partito Lega

Il Partito Lega di San Giustino, insieme a Fratelli d’Italia e Forza Italia, esprime una ferma condanna nei confronti dei candidati di sinistra Veschi e Buschi per le loro affissioni abusive nella città. Questi manifesti, secondo le forze di centrodestra che sostengono Corrado Belloni sindaco, non solo mancano di rispetto alle normative vigenti, ma rappresentano anche un comportamento indegno.

Gli ex sindaco e ex vicesindaco di San Giustino hanno affisso i propri manifesti su alcune plance della città, ignorando il fatto che tali spazi non sono ancora stati assegnati ufficialmente. È stato chiarito che, prima della delibera di giunta prevista per il prossimo giovedì, non è consentito procedere con le affissioni. Inoltre, i manifesti risultano essere di dimensioni superiori a quelle consentite, violando ulteriormente le regole stabilite.

Questa situazione è stata portata all’attenzione dei Vigili Urbani, che hanno provveduto ad oscurare i manifesti illegali. La Lega e le altre forze politiche coinvolte non considerano questo solo come un atto di scorrettezza, ma come un vero e proprio illecito che deve essere sanzionato. Si è manifestato un senso di impunità da parte dei candidati di sinistra, frutto di anni di potere, che li ha portati a credere di poter agire al di sopra delle leggi.

Un comportamento del genere solleva dubbi sulla fiducia che i cittadini possono riporre in coloro che aspirano a governare la città. I candidati devono essere i primi a rispettare le leggi e le normative elettorali, il che solleva interrogativi sul loro impegno per una governance responsabile. Il Partito Lega auspica che la campagna elettorale proceda in modo corretto e rispettoso degli altri candidati e delle regole stabilite, auspicando un cambio di atteggiamento da parte dei candidati di sinistra.