AC Città di Castello: orgoglio, lotta e ricorso legale

Como-Genoa 1-1, Ekuban risponde a Paz Al Sinigaglia un punto per parte nel monday night

Reti inviolate in Verona-Cremonese Le parate di Audero inchiodano il risultato sullo 0-0 al Bentegodi

Mattarella celebra il basket azzurro “Successi contro i pregiudizi” ROMA (ITALPRESS) – Una palla a spicchi d’oro e una canotta azzurra con il numero uno. Sono questi i regali consegnati al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dai capitani delle due nazionali di basket ricevute oggi al Quirinale: la squadra femminile senior, vincitrice della medaglia di bronzo agli Europei che si sono conclusi ad Atene, […]

E’ morto a 25 anni lo sciatore azzurro Matteo Franzoso, fatale una caduta in allenamento in Cile Dramma per lo sci alpino azzurro, avrebbe compiuto 26 anni il 16 settembre

Tudor “Dortmund squadra forte, voglio Juve concentrata” Locatelli "L'obiettivo è quello di arrivare il più avanti possibile"

Medio Oriente, Tajani “Favorevoli a sanzioni più dure a coloni violenti” ROMA (ITALPRESS) – “Siamo pronti a esaminare e valutare le proposte della Commissione Europea” sulle sanzioni a Israele. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine dell’apertura dell’anno accademico della S.I.O.I., Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale, e della56° edizione del Corso di preparazione al concorso per la Carriera diplomatica. “Siamo […]

TikTok, Trump “Accordo con la Cina, venerdì incontro Xi” ROMA (ITALPRESS) – “Il grande incontro commerciale in Europa tra Stati Uniti d’America e Cina è andato molto bene! Si concluderà a breve. E’ stato anche raggiunto un accordo su una “certa” azienda che i giovani del nostro Paese desideravano fortemente salvare. Saranno molto contenti! Parlerò con il Presidente Xi venerdì. Il rapporto rimane molto […]

Stress e intestino: un legame che pesa sulla salute delle donne MILANO (ITALPRESS) – Una nuova ricerca dell’Osservatorio Yakult svela lo stretto legame tra benessere psico-fisico e salute intestinale. Da un’indagine commissionata da Osservatorio Yakult ad AstraRicerche, emerge che il 57% delle donne si ritiene spesso stressata, contro il 44% degli uomini.Le donne si fanno carico degli impegni privati e familiari più degli uomini (64% vs […]

Mattarella “Diritti dei bambini a rischio, a Gaza condizione disumana” ROMA (ITALPRESS) – “La condizione dell’infanzia nel mondo, costituisce un costante richiamo alle coscienze. I diritti dei bambini sono continuamente a rischio e sovente vengono lesi non soltanto nelle zone di guerra, dove siamo in presenza di una vera emergenza umanitaria che colpisce in particolare l’infanzia. Penso al ricordo straziante di bambini in condizioni disperate […]