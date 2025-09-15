AC Città di Castello: orgoglio, lotta e ricorso legale

La squadra reagisce alla penalizzazione con determinazione
L’AC Città di Castello celebra con entusiasmo la sua seconda vittoria stagionale, frutto di dedizione, talento e spirito di squadra. Nonostante la recente penalizzazione inflitta per irregolarità amministrative attribuibili a gestioni passate, il club ribadisce con forza la propria volontà di non arretrare. In un comunicato stampa firmato dalla dirigenza attuale, si sottolinea come questa sanzione, pur dolorosa, diventi motivo di ulteriore slancio verso gli obiettivi prefissati.
La società ha annunciato l’intenzione di ricorrere legalmente contro le misure adottate, esercitando ogni diritto previsto. Viene inoltre chiarito che nessun membro dell’ex amministrazione è coinvolto nella struttura attuale, che si distingue per trasparenza e responsabilità.
È prevista un’indagine interna per accertare le cause e prevenire futuri episodi simili. Il club conferma il proprio impegno in un programma decennale volto a riportare l’AC Città di Castello ai vertici del calcio locale.
Ai giocatori, la dirigenza rivolge parole di incoraggiamento: “Abbiamo fiducia nel vostro talento e nella vostra forza. Ogni partita è un’occasione per dimostrare chi siamo.” Ai collaboratori, viene espresso profondo riconoscimento per il lavoro quotidiano, considerato essenziale per superare le difficoltà.
Il comunicato stampa, firmato dalla presidenza del club, si conclude con un messaggio rivolto ai tifosi e alla comunità: “Il vostro sostegno è la nostra energia. Continueremo a lottare con passione e rispetto delle regole. Vi aspettiamo allo stadio domenica per sostenere insieme la nostra squadra.”
AC Città di Castello si conferma unito, resiliente e pronto a difendere con orgoglio la propria identità sportiva.
