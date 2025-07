A Città di Castello torna la Notte Fucsia tra musica e saldi

Sabato 5 luglio, a partire dalle ore 17.00, il centro storico di Città di Castello ospiterà la “Notte Fucsia”, evento promosso dal Comune in collaborazione con il Consorzio Pro Centro. L’iniziativa, che coincide con l’avvio dei saldi estivi, trasformerà le vie principali della città in un grande contenitore di spettacoli, musica, arte e intrattenimento. I negozi resteranno aperti fino a tarda sera, proponendo sconti e promozioni dedicate all’occasione.

L’intera area sarà decorata con allestimenti a tema fucsia, mentre cittadini e visitatori saranno invitati a indossare abiti o accessori dello stesso colore per sintonizzarsi con lo spirito della serata. Gli esercizi commerciali, le vetrine e gli allestimenti contribuiranno a creare un itinerario visivo che si snoderà tra le principali piazze e vie, animando l’intero centro cittadino.

Sin dal tardo pomeriggio, corso Vittorio Emanuele accoglierà il mercatino degli hobbisti, che esporranno prodotti artigianali e oggetti creativi. La manifestazione, concepita per intrattenere pubblici di tutte le età, includerà spettacoli dal vivo, animazione per bambini, street-food e musica di ogni genere, distribuiti in oltre dodici aree tematiche denominate “isole sonore”.

A partire dalle ore 18.30, le performance musicali daranno ritmo all’evento, con dj-set, concerti dal vivo e karaoke. Le selezioni musicali spazieranno dal pop alla dance, passando per il latinoamericano e i grandi successi degli anni ’90. Piazza Matteotti sarà il centro nevralgico dell’edizione 2025, ospitando la diretta radiofonica di Max Radio Classic ed Energy, con la conduzione della presentatrice televisiva Silvia Santarelli. A seguire, spazio alle esibizioni della palestra Clinique e del gruppo Danza Nov’Art Funkastyle Dance Project, che animeranno la piazza con coreografie e acrobazie.

Corso Vittorio Emanuele sarà uno dei luoghi principali per passeggiare tra i banchi degli artigiani, degustare specialità dai food truck, partecipare ad attività ludiche come i gonfiabili e i balli latinoamericani, oltre a giochi di ruolo e spettacoli pensati per i più piccoli.

Piazza Fanti ospiterà attrazioni dedicate alle famiglie, con il truccabimbi, giochi gonfiabili, spettacoli con effetti a led e performance musicali dal vivo, alternati a momenti di karaoke. In corso Cavour, cantastorie e artisti della pittura su strada accompagneranno i visitatori in un percorso artistico con sottofondo musicale.

Uno spazio interamente dedicato ai più piccoli sarà piazza Gabriotti, dove il “Bimbobel Show” offrirà intrattenimento con face painting, body painting, spettacoli del ventriloquo Andrea Radicchi, giochi tradizionali e una mostra fotografica.

Via Angeloni diventerà il salotto della Notte Fucsia, con cene all’aperto accompagnate da musica e dj-set, offrendo un ambiente più raccolto per vivere la serata in relax. Piazza Andrea Costa, invece, proporrà ancora gonfiabili e cibo da strada.

L’animazione musicale proseguirà anche in via Sant’Antonio, piazza del Garigliano, piazza Gioberti e piazza Santa Maria Maggiore, con dj-set e musica live a fare da cornice agli aperitivi e cocktail serviti nei vari locali.

Per garantire lo svolgimento in sicurezza dell’iniziativa, la Polizia Locale ha emesso un’ordinanza che regola la viabilità. Dalle ore 14.00 alle ore 24.00 sarà vietato il transito e la sosta a tutti i veicoli, compresi quelli autorizzati, con eccezione per i mezzi di emergenza e soccorso, in piazza Matteotti, piazza Fanti, piazza Santa Maria Maggiore, piazza Costa, piazza Gabriotti, corso Vittorio Emanuele, corso Cavour e nel tratto terminale di via XI Settembre fino all’angolo con piazza Magherini Graziani.

Il divieto di sosta, sempre dalle 14.00 alle 24.00 e con le stesse eccezioni, interesserà anche piazza Raffaello Sanzio, piazza Costa e il primo tratto di via Angeloni, dall’intersezione con via degli Albizzini.

A partire dalle ore 18.00 fino alle 24.00, il transito sarà interdetto anche in via Sant’Antonio, via Mazzini, via degli Albizzini, via del Popolo e nel primo tratto di via Angeloni.

L’evento mira a valorizzare il centro cittadino come luogo di incontro e socialità, con un format che unisce intrattenimento, cultura e commercio in una cornice cromatica coerente e coinvolgente. La Notte Fucsia rappresenta un’opportunità per cittadini e turisti di vivere la città in modo diverso, all’insegna della condivisione e della leggerezza.