A Città di Castello torna la Notte Fucsia con musica e saldi

A Città di Castello – Sabato 5 luglio il centro storico di Città di Castello ospiterà la “Notte Fucsia”, evento che prenderà il via alle 17.00 e animerà la città con un programma ricco di spettacoli, musica e intrattenimenti rivolti a un pubblico di tutte le età. L’iniziativa, organizzata dal Comune in collaborazione con il Consorzio Pro Centro, propone una serata in cui i negozi del centro resteranno aperti fino a tardi, in occasione del primo giorno dei saldi estivi, offrendo così un’occasione di shopping unita al divertimento.

La manifestazione punta a valorizzare il cuore storico di Città di Castello, trasformandolo in un luogo di ritrovo e socialità. Le piazze, i corsi e i vicoli si vestiranno di un’atmosfera accogliente, con aperture straordinarie e iniziative a tema, grazie al coinvolgimento diretto dei commercianti e alla collaborazione dell’amministrazione comunale. L’evento rappresenta un momento di festa e svago per famiglie, giovani e visitatori, con proposte che spaziano dalle esibizioni dal vivo ai dj-set, fino a spettacoli per bambini.

Il colore fucsia sarà il filo conduttore della serata, invitando i partecipanti a inserirlo nel proprio abbigliamento o come dettaglio distintivo, per entrare pienamente nello spirito dell’evento. Lungo corso Vittorio Emanuele, a partire dal tardo pomeriggio, sarà possibile ammirare le creazioni di numerosi hobbisti che esporranno i loro lavori, mentre le vetrine dei negozi si coloreranno per creare un percorso tematico suggestivo. In contemporanea saranno attive offerte speciali e sconti, pensati per incentivare gli acquisti nel giorno d’apertura dei saldi.

Dalle 18.30 l’energia della “Notte Fucsia” crescerà con la musica e gli spettacoli che animeranno più di dodici punti diversi sparsi nel centro storico. Tra questi, numerose “isole sonore” ospiteranno dj-set, performance live e momenti di karaoke, con un repertorio musicale che spazierà dalla dance al latinoamericano, fino ai successi degli anni Novanta. Piazza Matteotti sarà il cuore pulsante dell’evento: qui si svolgerà una delle novità di questa edizione, ovvero la diretta radiofonica di Max Radio Classic ed Energy, condotta da Silvia Santarelli, nota voce televisiva. La serata proseguirà con spettacoli acrobatici offerti dalla Palestra Clinique e dalla compagnia Danza Nov’Art Funkastyle Dance Project.

Il percorso lungo corso Vittorio Emanuele sarà ricco di attrazioni per tutte le età, includendo un mercatino degli hobbisti, punti dedicati allo street food con food truck, giochi gonfiabili per bambini, animazioni e balli latinoamericani. In piazza Fanti l’attenzione sarà concentrata sui gonfiabili, con truccabimbi e spettacoli di fuoco a led, accompagnati da musica live, dj-set e karaoke. Corso Cavour ospiterà cantastorie, artisti di strada e dj-set, mentre piazza Gabriotti sarà interamente dedicata ai più piccoli, con attività di face e body painting, spettacoli di ventriloquismo, mostre fotografiche e giochi tradizionali.

Via Angeloni offrirà un’area relax con tavoli all’aperto per cene accompagnate da musica dal vivo e dj-set. Nel frattempo, piazza Andrea Costa ospiterà altre attrazioni gonfiabili e punti street food, creando un ambiente conviviale e festoso. Musica dal vivo e dj-set accompagneranno anche le passeggiate in via Sant’Antonio e nelle piazze del Garigliano, Gioberti e Santa Maria Maggiore, che saranno animate da aperitivi e cocktail a tema per concludere una serata all’insegna del divertimento e della socialità.

La “Notte Fucsia” si conferma così un appuntamento fisso dell’estate tifernate, frutto della collaborazione tra amministrazione e operatori commerciali, che mira a favorire la fruizione e la valorizzazione del centro storico, proponendo una formula che coniuga shopping, cultura e intrattenimento in un’unica esperienza serale. L’iniziativa rappresenta inoltre un’importante occasione per sostenere il commercio locale nel periodo dei saldi, offrendo al pubblico la possibilità di vivere il centro cittadino in modo nuovo e dinamico, con un’offerta ampia e diversificata di attività e spettacoli.