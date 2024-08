A Città di Castello scatta un fine settimana ricco di eventi per tutte le età

Fino a domenica 25 agosto il centro storico di Città di Castello sarà il posto giusto dove trascorrere il tempo libero, stare in compagnia, riscoprire tradizioni, viaggiare per il mondo sull’onda del gusto, fare shopping. Un luogo per tutti, giovani e adulti, famiglie, che in questo scorcio finale d’estate potranno condividere piazze e vie fuori e dentro le mura urbiche. Con Lo Sbaracco, l’iniziativa promossa fino a domenica 25 agosto da Comune e Consorzio Pro Centro, partirà oggi nei negozi del centro storico il rush finale dei saldi estivi: negli esercizi commerciali sarà possibile approfittare di offerte speciali e fare acquisti last minute per la parte finale della stagione e magari per il prossimo anno.

Nel salotto buono della città, piazza Matteotti, gusto e sapori provenienti dalle regioni italiane e da luoghi lontani ed esotici conquisteranno la scena dalle ore 18.00 alle ore 24.00 di oggi con il Finger Food Festival, che anche venerdì e sabato accompagnerà con lo stesso orario le serate dei tifernati e dei turisti con tanto cibo da strada, birra artigianale e musica live, culminando nella giornata di domenica con un’apertura full-time degli stand che darà l’opportunità di mangiare a pranzo e a cena. Tra i 13 van dei ristoratori presenti si potranno assaporare panini gourmet, puccia con polpo e focaccia barese, hamburger di cinghiale e di angus, cannoli, arancine, milza, pizza fritta, mini crepes olandesi, arrosticini abruzzesi, bombette pugliesi e sarà possibile scoprire le ricette della cucina spagnola, greca e indiana. La musica dal vivo accompagnerà tutte le serate, con i NUJU (Folk dalla Calabria) e gli “Io e i Gomma Gommas” (Punk/RnR dalle Marche) che scalderanno, rispettivamente, le serate di venerdì e sabato.

Da venerdì 23 agosto, con l’apertura degli oltre 30 stand degli ambulanti della fiera delle merci in piazza Matteotti e a piazzale Ferri, partirà l’edizione 2024 della Fiera di San Bartolomeo, che, come da tradizione, sarà inaugurata ufficialmente alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, domenica 25 agosto alle ore 10.00. Alimentari, abbigliamento, accessori, casalinghi e articoli di artigianato saranno in vetrina per tutto il fine settimana, offrendo curiose e interessanti opportunità di fare shopping. Sabato e domenica tornerà la Mostra Zootecnica, che sarà ospitata interamente all’interno del parco Alexander Langer. Dieci allevatori della razza chianina porteranno oltre 20 capi, all’interno di un’area fieristica che ospiterà ovini e caprini, circa 40 equidi tra poni asini e cavalli, commercianti di animali, avicoltori, produttori agricoli (con miele, formaggi, ortofrutta), antichi mestieri. L’attrazione dell’anno per adulti e bambini sarà il toro “Nepal”, un gigantesco esemplare di circa 1.600 chilogrammi di peso e un’altezza al garrese di quasi due metri dei fratelli Marco e Matteo Luchetti di Collazzone, che nel 2023 è stato campione junior di razza nazionale e campione senior nazionale. Sabato 24 agosto, alle ore 18.00, il parco Langer ospiterà il convegno dal titolo ‘Lo stato della zootecnia in Alto Tevere’.

Un’occasione di confronto a cui parteciperanno CIA, con Mario Bruno Illuminati, Coldiretti, con la presidente provinciale Anna Chiacchierini, Associazione Regionale Allevatori dell’Umbria, con il presidente Fabrizio Soro e il direttore Claudio Bressanutti, e Confagricoltura. Nell’area della manifestazione, La Fattoria di Dora, che offrirà la possibilità di conoscere gli animali e divertirsi anche con letture animate, sarà l’attrazione principale riservata alle famiglie con i bambini insieme alle invenzioni di Mago Merletto e ai laboratori didattici. All’interno del parco Langer, la Società Rionale Madonna del Latte aprirà un’area ristorazione con ricette tipiche della tradizione locale, mentre la Pro Loco di Piosina affiancherà il Comune nell’allestimento della manifestazione e domenica 25 agosto, in occasione dell’inaugurazione dell’evento, offrirà a tutti i presenti cantucci e vinsanto. A ridosso delle mura urbiche, la Compagnia dei Balestrieri di Città di Castello darà a tutti la possibilità di impugnare un’arma depotenziata e scoccare un dardo verso i bersagli. La Tombola di San Bartolomeo, organizzata dagli Amici del Cuore – Cardiopatici Alta Valle del Tevere, chiuderà il programma del fine settimana domenica 25 agosto con la divertente e attesa estrazione dei numeri dalle ore 22.00 nell’area di piazza Matteotti e di largo Gildoni.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza degli eventi in programma, il comando della Polizia Locale ha emesso un’ordinanza che da oggi disciplinerà gli spostamenti dei veicoli. Transito e sosta saranno vietati fino alle ore 24.00 di domenica 25 agosto su piazzale Enrico Ferri nelle zone di sosta poste sul lato sinistro rispetto all’ingresso del parco Alexander Langer e nell’area posta a sinistra rispetto all’ingresso secondario dell’area verde pubblica. Le persone con disabilità e le ambulanze in servizio potranno sostare fino alle ore 20.00 di domenica 25 agosto nel primo tratto di piazzale Ferri, sul lato destro prospiciente viale Nazario Sauro. La fermata dei veicoli sarà vietata fino alle ore 20.00 di domenica 25 agosto lungo il tratto di strada che collega piazzale Ferri all’area attrezzata per la sosta dei camper. Transito e sosta saranno vietati fino alle ore 24.00 di domenica 25 agosto in piazza Matteotti e su largo Gildoni. Dalle ore 6.00 di venerdì 23 agosto alle ore 24.00 di domenica 25 agosto a tutti gli automobilisti (compresi gli autorizzati) sarà vietato circolare parcheggiare su tutta piazza Gabriotti e in piazza Fanti.