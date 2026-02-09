A Bologna la performance della tifernate Moira Lena Tassi

Trionfo di estetica e visione nel cuore emiliano dell’arte

BOLOGNA, 9-2-26– Il panorama culturale emiliano si è arricchito di un evento di straordinaria intensità durante la serata di sabato 7 febbraio. All’interno della cornice di ART CITY 2026, la galleria Lux in Art ha ospitato “Eros in Quindici Atti”, l’ultima fatica creativa dell’artista tifernate Moira Lena Tassi. L’esibizione non è stata un semplice appuntamento espositivo, ma una vera e propria esperienza immersiva che ha catalizzato l’attenzione di un parterre d’elite, tra collezionisti internazionali e studiosi di fama. La struttura, diretta con cura da Ermanno Bertelli e Olivia Wong, si è trasformata per l’occasione in un tempio della ritualità moderna, ospitando anche una selezione di tele della Tassi focalizzate sulla sensibilità femminile, visitabili dal pubblico fino al prossimo 14 febbraio, come riporta il comunicato di Moira Lena Tassi.

La fusione tra rito e sonorità d’eccellenza

Il percorso artistico proposto dalla Tassi ha trovato un contrappunto perfetto nelle note della pianista Isabella Ricci. Quest’ultima ha eseguito brani di autori immortali come Debussy e Piazzolla utilizzando uno strumento dal valore inestimabile: il pianoforte firmato nel 1973 dal maestro Arturo Benedetti Michelangeli. L’apertura, affidata alla lettura poetica di “Clair de lune” di Verlaine in lingua francese, ha immediatamente proiettato gli spettatori in una dimensione di rara eleganza. In soli quindici minuti di azione scenica, la performer ha saputo condensare secoli di storia dell’arte, dando vita a una reinterpretazione iconoclasta che ha dialogato direttamente con il passato glorioso della città, richiamando la maestria seicentesca di Elisabetta Sirani.

La metamorfosi pop di un’icona senza tempo

Il cuore pulsante dell’intera performance è stato lo svelamento della “Lucrezia Pop Star”, un’opera che sovverte completamente il significato del sacrificio classico. Se nella tradizione la figura di Lucrezia sceglieva il suicidio per mondare l’onore macchiato dalla violenza, la creatura di Moira Lena Tassi compie un gesto di rottura radicale: al posto della lama letale, stringe tra le dita una rosa rossa. Il sangue, simbolo di fine e dolore, si trasforma così nel fiore della vitalità e della cura di sé. Questo ribaltamento non è solo estetico, ma profondamente politico. Il corpo della performer, arricchito da richiami alla cultura di massa e tatuaggi simbolici, smette di essere un oggetto passivo per diventare un manifesto di resistenza contro le piaghe della contemporaneità, dalla crisi climatica ai soprusi sociali.

Sperimentazione e nuovi linguaggi espressivi

L’Art Director Olivia Wong ha posto l’accento sulla necessità dell’arte contemporanea di non restare imbrigliata in schemi predefiniti. La scelta della Tassi di abbracciare i codici della Pop Art rappresenta una maturazione consapevole della sua ricerca pittorica, utilizzata qui come grimaldello per scardinare l’indifferenza e veicolare istanze di stretta attualità. La “Lucrezia Pop Star” si configura dunque come un’eroina universale, capace di parlare alle nuove generazioni attraverso un linguaggio visivo immediato ma stratificato. Il successo riscosso a Bologna conferma quanto il dialogo tra le diverse discipline — pittura, musica e teatro — sia ancora la via maestra per generare un impatto emotivo duraturo nel cuore dell’opinione pubblica e della critica specializzata.