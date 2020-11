Chiama o scrivi in redazione

20 nuovi di casi di positività al Covid-19 e quattro guarigioni

“Dai dati comunicati dal Centro operativo regionale relativi al Comune di Umbertide e aggiornati a oggi, sabato 31 ottobre, si riscontra la presenza di 20 nostri concittadini positivi e di quattro guariti in più rispetto a ieri. I soggetti attualmente positivi nel nostro territorio comunale sono 101: 98 sono in isolamento domiciliare, mentre tre sono ricoverati in strutture sanitarie della nostra regione”: a renderlo noto è il sindaco Luca Carizia.