12mln di €, messa in sicurezza ex ospedale San Florido a Castello

12mln di € – La Regione Umbria ha stanziato 12 milioni di euro dal Fondo FSC (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione) per la messa in sicurezza dell’ex Ospedale San Florido di Città di Castello, un ulteriore passo avanti nella riqualificazione della struttura. Questi fondi si aggiungono ai 3 milioni di euro precedentemente previsti a seguito del terremoto del 2016.

I consiglieri regionali della Lega, Valerio Mancini, Manuela Puletti e Marco Castellari, hanno accolto con favore questa notizia e hanno sottolineato il loro impegno decennale per la riqualificazione dell’ex ospedale. Questo investimento segna un traguardo storico per la città di Città di Castello e per l’intero territorio altotiberino.

I consiglieri leghisti hanno ricordato che questa è stata una battaglia che è iniziata circa dieci anni fa e che la Lega ha costantemente sostenuto. Nel dicembre 2020, la Lega presentò un emendamento al DEFR (Documento Economico e Finanziario Regionale) che prevedeva la riqualificazione delle strutture ex ospedaliere come patrimonio della Regione nell’Umbria, ricevendo l’astensione della minoranza in Consiglio regionale. Ora, con l’impegno della presidente Donatella Tesei e della sua giunta, l’ex Ospedale San Florido inizia a guardare al futuro, a vantaggio della comunità di Città di Castello e dell’intero Alto Tevere.

Questo investimento rappresenta un passo importante verso la messa in sicurezza e la riqualificazione di un’importante struttura sanitaria, contribuendo al benessere della comunità locale e alla crescita dell’intera regione.