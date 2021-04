110 e lode di Anna Maria Massai, arrivano le congratulazioni del sindaco di San Giustino

San Giustino – Le congratulazioni del Comune per il 110 e lode di Anna Maria Massai. Il Comune di San Giustino si congratula con la concittadina Anna Maria Massai per la brillante riuscita dei sui studi e il conseguimento della Laurea in Giurisprudenza, riportando la votazione di 110 e lode.

La giovane, nata a Bucarest, cresciuta in Italia e da qualche anno residente nella frazione di Lama, si è laureata mercoledì 14 aprile nella Sala multimediale della Biblioteca Carducci di Città di Castello, discutendo la tesi “Il lungo percorso verso il riconoscimento dei matrimoni same sex: profili giuridici comparati fra Italia e Romania”. Relatore, la Prof.ssa Maria Paola Mantovani, Università di Camerino.

Alla neo Dottoressa, che ha saputo conciliare i tempi dello studio con quelli di una professione impegnativa, le congratulazioni del Sindaco Paolo Fratini, della Giunta e dell’intera Amministrazione per essere arrivata ad un traguardo così importante: “Anna Maria è un esempio anche per le giovani generazioni, nonostante il suo lavoro in cinque anni ha compiuto il suo iter di studi. Il suo impegno, perdurato anche in questo difficile periodo, ci rende orgogliosi. Un ringraziamento particolare – conclude il sindaco Fratini – all’Amministrazione Tifernate per aver messo a disposizione in tempo di pandemia i bellissimi spazi della Biblioteca Carducci”.