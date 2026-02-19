ZTL attiva: Città di Castello accende i varchi elettronici

Nuove regole per il traffico nel cuore della città umbra

Dal prossimo 1° marzo 2026, il Comune darà ufficialmente il via all’accensione dei varchi elettronici che disciplineranno l’ingresso nella Zona a Traffico Limitato, come riporta il comunicato di Giorgio Galvani – Comune di Città di Castello. Questa transizione tecnologica è per agevolare i residenti e i lavoratori, l’amministrazione ha predisposto un piano di assistenza capillare volto a risolvere ogni intoppo burocratico legato al rilascio delle nuove autorizzazioni. Chiunque debba transitare nel perimetro storico ha tempo fino al 28 febbraio per regolarizzare la propria posizione, pena la decadenza dei vecchi titoli di accesso che verranno cancellati dal database comunale allo scoccare della mezzanotte.

Assistenza digitale e sportelli dedicati ai cittadini

La sfida della digitalizzazione viene affrontata mettendo al centro le persone, specialmente chi ha meno confidenza con le procedure telematiche. Presso la biblioteca comunale di Palazzo Vitelli a San Giacomo, lo sportello “Punto Digitale Facile – Digipass”, in collaborazione con la Scuola Bufalini, offrirà un supporto concreto per la gestione delle pratiche tramite SPID o CIE. Gli operatori saranno a disposizione dal martedì al sabato mattina, con un rientro pomeridiano il giovedì, per guidare gli utenti nella navigazione sul portale web dedicato. Parallelamente, il comando della Polizia Locale di via Mazzini potenzierà i propri orari di apertura, includendo turni pomeridiani straordinari ogni martedì di febbraio, garantendo così che nessuno resti escluso dalla possibilità di ottenere il permesso necessario entro la scadenza prefissata.

Una fase di rodaggio per abituarsi al cambiamento

Per mitigare l’impatto della nuova regolamentazione, la giunta comunale ha optato per un approccio morbido e pedagogico. Sebbene i varchi siano operativi dal primo marzo, per un mese e mezzo non verranno staccati verbali automatici. Questa finestra di pre-esercizio, che si estenderà fino al 14 aprile 2026, servirà esclusivamente per testare l’affidabilità delle telecamere e, soprattutto, per consentire agli automobilisti di familiarizzare con la segnaletica e i nuovi sensi di marcia. Durante questo periodo, gli agenti saranno presenti fisicamente ai punti di accesso non più per sanzionare, ma per educare e indirizzare i flussi veicolari verso i percorsi alternativi, agendo come veri e propri facilitatori della mobilità urbana prima che la rilevazione automatica delle multe diventi effettiva dal 15 aprile.

La nuova geografia del centro: tre aree e sei varchi

La struttura della ZTL è stata ripensata per bilanciare le esigenze di vivibilità con quelle del commercio locale. Il piano prevede la suddivisione del centro in tre sotto-zone distinte, controllate da sei occhi elettronici. La “Area 1” avrà limitazioni prevalentemente notturne, mentre la “Area 2” rimarrà chiusa h24 ma con generose finestre per il carico e lo scarico merci. La “Area 3” seguirà invece i ritmi della vita cittadina e del mercato settimanale, con restrizioni variabili tra il giovedì, il sabato e la domenica. Questa flessibilità permetterà di ampliare la platea dei soggetti autorizzati, eliminando i compartimenti stagni per la sosta dei residenti, che ora potranno parcheggiare liberamente in tutto il settore protetto, rendendo il centro storico un luogo più accessibile e meno vincolato da una burocrazia immobile.

Inclusione e tutele per i portatori di handicap

Un capitolo fondamentale del nuovo regolamento riguarda la tutela delle fasce deboli. Grazie all’integrazione digitale del portale, i portatori di handicap avranno la possibilità di sanare eventuali ingressi non preventivamente comunicati entro 72 ore dal passaggio sotto il varco elettronico. Questa misura garantisce che il diritto alla mobilità per motivi di salute o necessità personali non venga calpestato da automatismi tecnologici.