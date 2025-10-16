Weekend d’arte e spettacolo tra palazzi, teatri e musei

16 Ottobre 2025 Arte e Cultura, Eventi, Ultime notizie 0
Weekend d’arte e spettacolo tra palazzi, teatri e musei

Dal 16 al 19 ottobre eventi culturali in tutta la città

Quattro giorni di intensa programmazione culturale animeranno il territorio dal 16 al 19 ottobre, con appuntamenti che spaziano tra poesia, teatro, musica, arti visive e fumetto. Giovedì 16, alle 18.30, il Circolo della Poesia accoglie Carlo Guerrini a Palazzo Bufalini per un incontro dedicato alla parola poetica.

Venerdì 17, il Teatro degli Illuminati ospita alle 21.00 lo spettacolo “Anna Ghiaccio” di Rita Frongia, interpretato da Isadora Angelini con supporto tecnico di Simone Griffi. Nella stessa giornata, alle 17.00, prende il via la 25ª edizione di MorrArte con l’esposizione dello scultore Simone Filosi all’Oratorio di San Crescentino, evento inserito nella 50ª Sagra di Morra.

Sabato 18 si apre con la premiazione del XIX Premio Letterario Tracciati Virtuali alle 16.00 al Teatro degli Illuminati, con la presenza dei finalisti delle sezioni narrativa, poesia e saggistica e dell’attore Mario Cei. Alle 17.00, la mostra MorrArte prosegue nella chiesa di San Giovanni Decollato. In serata, doppio appuntamento musicale: il coro polifonico Voceversa diretto da Maurizio Poesini si esibisce alla Pieve Santa Maria, mentre nella Sala degli Specchi di Palazzo Bufalini va in scena il concerto di Gnut “Luciano ‘a te Tour”.

Sempre sabato, alle 18.00, il Salone Gotico del Museo Diocesano ospita “Incontri d’arte” con lo storico Gabriele Marconcini, che approfondisce il legame tra Rosso Fiorentino e l’Alta Valle del Tevere. La giornata si apre alle 10.00 con la Mostra Mercato di Tiferno Comics in Piazza Matteotti e prosegue alle 12.00 con l’inaugurazione delle esposizioni “Un fascio di bombe” e “The Times they are a-changhin” al Palazzo del Podestà.

Domenica 19, alle 16.00, parte dal Campanile Cilindrico la performance itinerante “Broken Jump Sforzo Senza Ritorno” con Miguel Angel Pacheco. Alle 17.00, Palazzo Facchinetti ospita la presentazione del fumetto “Fauna selvatica in città”, mentre nella chiesa Pieve Santa Maria si tiene il concerto chitarristico “Metamorfosi” con il maestro Carmine La Vecchia.

La Pinacoteca Comunale propone tre esposizioni: “Attrazione Frattale” di Fernando Garbellotto, curata da Giorgio Bonomi e Sofia Codini; “L’enigma della quiete”, retrospettiva dedicata a Leonardo Cremonini, curata da Lorenzo Fiorucci e Azalea Seratoni; e l’installazione scultorea “Riverberi (2009)” di Valdi Spagnulo, collocata negli spazi esterni. Tutte le mostre sono visitabili negli orari del museo.

Infine, a Palazzo Facchinetti prosegue “La Realtà del Fumetto”, mostra collettiva curata da Riccardo Corbò che raccoglie oltre 300 opere tra graphic journalism, biografie e artivismo, aperta da giovedì a domenica.

I nostri video

Il telegiornale dell'Umbria del 16 ottobre 2025
Il telegiornale dell'Umbria del 16 ottobre 2025
Terni celebra il Pampepato tra gusto, arte e tradizione
La Carta di Solfagnano un anno dopo, convegno a Perugia
Premio letterario Città di Castello oltre 300 partecipanti provenienti dall’Italia e dall’estero R
Torna a Spoleto ‘Dolci d’Italia’ un weekend di golosità e grandi ospiti
Oltre 200 partecipanti alla quindicesima edizione della Petrignano Cross
Operazione “Long Vehicle”, rapine ai danni di autotrasportatori a Bari e BAT
Prima gioia Black Angels Monviso al tappeto per 3 1 Realizzato con Clipchamp
Smantellata rete di spaccio tra Ragusa e Siracusa Realizzato con Clipchamp
Volley Black Angels prima vittoria Perugia in curva si va con 5 euro
Il telegiornale dell'Umbria del 15 ottobre 2025
Il telegiornale dell'Umbria del 15 ottobre 2025
Rassegna Stampa del 16 ottobre 2025
Rassegna Stampa del 16 ottobre 2025
La Sir Susa Scai Perugia ricevuta in Comune dalla sindaca Ferdinandi
The Powers of Teen – Nuove prospettive STEM nelle scuole secondarie di primo grado in aree decentra
Rendiconto sociale 2024 Inps Umbria saldo demografico negativo, tra i punti critici
Assolto dopo 16 anni scambiato per un boss della droga
Iscriviti

Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*