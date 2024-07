Volto della Bellezza 2024: Serata di Successo a Piazza Gabriotti

La piazza Gabriotti, a Città di Castello, illuminata e suggestiva come sempre, ha accolto una folla entusiasta per la seconda serata del concorso “VOLTO DELLA BELLEZZA”. Dodici concorrenti hanno sfilato con sicurezza e disinvoltura, dimostrando il loro talento e fascino.

L’organizzatrice Claudia Chiarioni, insieme alla giuria composta da ex partecipanti del concorso e presieduta da Laura Cartocci, ha espresso grande soddisfazione per l’ottima riuscita dell’evento. Il segretario di giuria, Daniele Russo, ha affiancato gli organizzatori in questa notte speciale.

Il concorso “VOLTO DELLA BELLEZZA” si è affermato come un appuntamento imperdibile nel ricco cartellone di “Estate in città”, attirando visitatori da tutto il comprensorio. L’attesissima finale, in programma per mercoledì 31 luglio, incoronerà la vincitrice dell’edizione 2024, che avrà l’onore di portare avanti il titolo di “Miss” per l’anno a venire.