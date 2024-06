Voci Silenzio: Presentazione del libro ‘Volevo solo tornare a casa’

Voci dal Silenzio: La Presentazione del Libro ‘Volevo solo tornare a casa’

Il 21 Giugno 2024, alle 17:00, la Biblioteca Carducci di Città di Castello (PG) sarà teatro di un evento di grande importanza. Sarà presentato il libro “Volevo solo tornare a casa”, un’opera che nasce dal dolore e dalla resilienza dei familiari delle vittime del Covid-19, pubblicato da Graus Edizioni.

L’evento vedrà la partecipazione di Sabrina Gualini, presidente del Comitato Nazionale Familiari Vittime “Covid”, Simonetta Filippini, vedova di Enzo Galli, il Prof. Elvio Ciferri, figlio della defunta Elena Massimina Radicchi Del Citerna, e Massimiliano Napoli, esponente del comitato Vi.Vo.

Il libro è una raccolta di storie personali, un coro di voci che raccontano l’esperienza della pandemia in modo crudo e autentico, lontano dal messaggio rassicurante dell’“andrà tutto bene” che ha caratterizzato quei mesi. Queste storie parlano di persone che desideravano tornare a casa, ma a cui è stato negato il diritto di decidere della propria vita in un momento critico.

Le raccomandazioni dei politici e dei tecnici, presentate come protocolli, hanno avuto conseguenze devastanti per le famiglie italiane. Chi ha agito con coscienza e empatia ha fatto la differenza, ma i dubbi sulla gestione della crisi sanitaria sono diventati un tormento per i familiari delle vittime.

Gli autori del libro ci guidano attraverso il periodo più oscuro della loro vita, offrendo ai lettori la testimonianza di chi ha vissuto un’esperienza dolorosa e si trova a confrontarsi con un interrogativo inquietante: “Ho sbagliato a fidarmi?”.

Durante l’evento, verranno raccolte le firme per una petizione popolare promossa dal comitato locale per Elena, in base alla legge Regionale Umbria 14/2010, per richiedere l’intervento degli ispettori presso la direzione sanitaria, la Asl e gli ospedali coinvolti nella vicenda della Sig.ra Elena Massimina Radicchi del Citerna. Il figlio, Prof. Elvio Ciferri, che ha presentato nel marzo 2023 una denuncia in Procura per le ipotesi di reato di sequestro di persona, violenza privata e omicidio colposo, parlerà della drammatica storia di sua madre.

La raccolta firme continuerà anche il giorno successivo, sabato 22, dalle ore 10 alle ore 13, in piazza Matteotti a Città di Castello, durante il mercato settimanale. Questo libro è un tributo alle vittime del Covid-19 e un monito per il futuro. Non dobbiamo dimenticare. Non possiamo permetterci di ripetere gli stessi errori.