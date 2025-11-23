Vittoria netta di Città di Castello a San Giustino

Borgo Altotevere travolto, biancorossi sempre in corsa

Città di Castello Pallavolo si impone con autorità sul parquet di San Giustino, superando Borgo Altotevere per 3-0 (18-25, 15-25, 13-25) e confermandosi tra le protagoniste della Serie C maschile umbra. La formazione guidata da Enzo Sideri ha mostrato compattezza e determinazione, mantenendo il passo delle capolista Italchimici Foligno e School Volley Perugia.

La gara, disputata davanti a un pubblico numeroso e partecipe, ha visto i tifernati dominare sin dalle prime battute. Nel primo set, nonostante qualche imprecisione al servizio, gli attacchi di Lorenzo Panizzi e la precisione di Rinaldo Conti hanno indirizzato la frazione, chiusa sul 18-25. Nel secondo parziale, il muro biancorosso ha fatto la differenza, neutralizzando gli attacchi avversari e costringendo coach D’Agostino a cambiare più volte assetto senza riuscire a invertire l’inerzia.

Il terzo set ha registrato momenti di tensione: un errore al segnapunti e un cartellino rosso a Sideri hanno acceso gli animi, ma la squadra ha mantenuto lucidità e ha chiuso con l’ace di Patrik Valenti. La prestazione ha confermato la crescita collettiva del gruppo, capace di reagire anche a episodi controversi.

Sul piano statistico, Borgo Altotevere ha totalizzato 13 errori complessivi, 4 al servizio, 2 ace e 4 muri. Città di Castello ha invece chiuso con 10 errori, 14 al servizio, ma ben 10 ace e 7 muri, dimostrando superiorità tecnica e mentale.

Tra i protagonisti biancorossi spiccano Conti (18 punti) e Valenti (15), affiancati da Panizzi (10) e Landini (8), mentre Borgo Altotevere ha provato a resistere con Mattei e Amato senza riuscire a incidere.

Il successo rilancia i tifernati in classifica e prepara il terreno per il prossimo impegno: sabato 29 novembre 2025, alle ore 21:15, al Pala Andrea Joan arriverà la Sir ITS Umbria Academy Perugia di coach Marco Taba, quarta forza del torneo e distante appena due lunghezze. Una sfida che promette spettacolo e che potrebbe consolidare ulteriormente le ambizioni di Città di Castello.