Villa Magherini accoglie la rassegna “Rocche e Ville”

7 Agosto 2025 Musica 0
A San Giustino con CorOrchestra tra note e bellezza

San Giustino – Nella splendida cornice di Villa Magherini Graziani, il 6 agosto si è tenuto il terzo appuntamento della rassegna “Rocche e Ville… all’Opera”, con un concerto che ha incantato il pubblico e celebrato l’unione tra musica classica e bellezze architettoniche umbre.

Protagonista della serata il CorOrchestra Soloist Wind Quintet, formazione d’eccellenza composta da Marta Andreoli (flauto), Niccolò Emanuele Rossi (oboe), Ivano Rondoni (clarinetto), Gabriele Ricci (corno) ed Edoardo Filippi (fagotto). Il quintetto ha proposto un repertorio raffinato, attraversando le più celebri Ouverture delle opere di Mozart, Rossini, Bizet, Puccini e Verdi, offrendo al pubblico un vero e proprio viaggio emozionale nella grande tradizione operistica. Per l’importanza dell’evento erano presenti, l’assessore alla Cultura Loretta Zazzi e il direttore artistico Ivano Rondoni, che hanno evidenziato come “portare la musica nei borghi storici non solo valorizza le location, ma rafforza l’identità culturale del territorio”.

La rassegna, organizzata dall’Associazione Culturale Tracciati Virtuali in collaborazione con Atlante Servizi Culturali, prosegue venerdì 8 agosto alle ore 21 con un nuovo suggestivo concerto presso la Rocca di Braccio a Montone. Sul palco il Duo Malastrana, formato da Mosè Chiavoni (clarinetto e clarinetto basso) e Luciano Biondini (fisarmonica), con il progetto musicale “KlezmerOpera”. Il concerto promette un mix affascinante tra le sonorità della tradizione ebraica e le melodie immortali dell’opera, in un intreccio unico e coinvolgente che saprà emozionare sotto le stelle.

La rassegna continuerà anche la prossima settimana con due nuovi appuntamenti:

  • Martedì 12 agosto a Monte Santa Maria Tiberina

  • Mercoledì 13 agosto a Passignano sul Trasimeno

Gli eventi sono ad ingresso gratuito, ma è consigliata la prenotazione,  tracciativirtuali@virgilio.it   
tel. 333 5410750

