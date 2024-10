Viabilità modificata per Ognissanti e Commemorazione dei Defunti

Viabilità modificata – In vista delle celebrazioni di Ognissanti e della commemorazione dei defunti, l’amministrazione di Umbertide ha adottato misure specifiche riguardanti la viabilità nelle strade che conducono al cimitero. Un’ordinanza firmata dal Comandante della Polizia Locale stabilisce che dal 31 ottobre al 3 novembre 2024 sarà attuato un senso unico di marcia. La disposizione interessa il percorso dall’intersezione di via Cavour (Fontanelle) fino al cimitero, con la direzione successiva che proseguirà su via Papa Paolo VI verso il centro cittadino, ripristinando così la normale circolazione.

Per garantire una fluidità nel traffico e facilitare il transito dei veicoli, è stato inoltre emesso un divieto di sosta con rimozione nei pressi dell’ingresso del Cimitero di Umbertide. Questa misura si è resa necessaria per evitare congestioni in un periodo in cui si prevede un incremento del traffico veicolare, dovuto alle visite ai defunti.

A supporto delle nuove disposizioni, verrà installata una specifica segnaletica, la quale avviserà i cittadini riguardo ai cambiamenti nella viabilità e indicherà il percorso da seguire. Le autorità locali hanno comunicato che la circolazione intorno agli altri cimiteri comunali non subirà variazioni, mantenendo le condizioni abituali.

Le misure adottate mirano a garantire la sicurezza e il confort di quanti si recheranno a commemorare i propri cari durante questa importante ricorrenza. La Polizia Locale, insieme ai volontari, sarà presente sul territorio per monitorare la situazione e fornire indicazioni utili ai cittadini, assicurando che le celebrazioni si svolgano senza inconvenienti.

Le celebrazioni di Ognissanti e la commemorazione dei defunti rappresentano un momento significativo per la comunità, durante il quale molti cittadini si recano presso i cimiteri per rendere omaggio ai propri cari. Le autorità comunali invitano tutti a seguire le disposizioni previste e a prestare attenzione alla segnaletica presente, al fine di garantire una circolazione ordinata e sicura.

Infine, si ricorda che le modifiche alla viabilità entreranno in vigore a partire dal 31 ottobre 2024 e rimarranno attive fino al 3 novembre 2024. Gli amministratori locali esprimono la loro gratitudine per la collaborazione e la comprensione da parte dei cittadini, sottolineando l’importanza di rispettare le norme per garantire un accesso agevole ai luoghi di commemorazione in questo periodo particolarmente significativo.