Via alla demolizione dell’ex scuola Garibaldi a Tiferno

Un parcheggio gratuito sorgerà al posto dell’edificio fatiscente

È ufficialmente iniziata stamattina la demolizione dell’ex scuola Garibaldi, primo passo di un intervento complessivo da 350 mila euro con cui l’amministrazione comunale punta a riqualificare e risanare l’area urbana situata alle porte del centro storico. Secondo quanto riportato dalla fonte del comunicato CDC Notizie, attorno alle ore 10.30 la pinza dell’escavatore della ditta Pelliccia Scavi SRL ha dato il primo colpo all’edificio, che sarà completamente abbattuto entro circa un mese.

Al posto della struttura sorgerà un parcheggio gratuito con 93 posti, che includerà tre posti riservati a persone con disabilità, accessibile da viale Vittorio Veneto e via Antonio Labriola. L’iniziativa rappresenta una risposta concreta alle esigenze dei residenti, dei lavoratori del centro storico e dei turisti che partecipano alle manifestazioni cittadine, consolidando il primato del comune per la disponibilità di aree di sosta libere tra i centri medio-grandi dell’Umbria.

“Con la rimozione di questo immobile fatiscente manteniamo l’impegno preso con i cittadini e rifunzionalizziamo una zona urbana strategica”, ha dichiarato il sindaco Luca Secondi, presente all’avvio delle operazioni insieme al vice sindaco Giuseppe Stefano Bernicchi e all’assessore ai Lavori Pubblici Riccardo Carletti. L’area di sosta temporanea sarà realizzata riutilizzando parte dei materiali derivanti dalla demolizione, con un’attenta separazione di legno, plastica, metallo e materiali da costruzione destinati a riciclo e riuso.

La scuola, costruita negli anni ’50 e utilizzata fino al 2010, presentava gravi problemi strutturali e rischio di crollo dei solai. L’intervento, come evidenziato dalla fonte del comunicato CDC Notizie, prevede la demolizione completa, comprese fondazioni e piano interrato, e l’allestimento del nuovo parcheggio attraverso massicciata e stabilizzato per garantire sicurezza e accessibilità. La struttura contribuirà anche a migliorare la viabilità del centro e offrirà un servizio concreto alla comunità tifernate.