Parcheggio Collesi ampliato il nuovo hub di sosta al Cassero

Nuovi stalli gratuiti senza barriere a Città di Castello
L’infrastruttura urbana compie un decisivo passo in avanti nel comune tifernate. I lavori per il raddoppio dello snodo automobilistico sotto la cinta muraria si sono conclusi formalmente, mettendo a disposizione dei residenti e dei flussi turistici un’area di sosta potenziata e completamente fruibile. Il piano di riqualificazione strategica introduce circa novanta stalli aggiuntivi distribuiti a ridosso dell’antico bastione, incrementando l’offerta complessiva dei posti liberi e non a pagamento a ridosso del nucleo storico cittadino.
I dettagli tecnici del nuovo spazio automobilistico
L’intervento strutturale ha permesso di ricavare sessantasette nuovi spazi per la sosta dei veicoli, inclusi tre stalli interamente riservati alle vetture delle persone con disabilità motoria. Questi elementi si sommano alle diciannove piazzole già realizzate in precedenza lungo il perimetro delle mura urbiche, portando il totale della nuova area a sfiorare la quota di novanta posti complessivi. L’intera superficie del parcheggio unificato supera oggi le duecento postazioni fruibili in modo gratuito. L’illuminazione notturna a tecnologia avanzata garantisce inoltre la massima sicurezza durante le ore serali, offrendo una soluzione ideale sia per la popolazione locale sia per i visitatori che raggiungono il territorio durante la stagione primaverile.
Collegamenti pedonali e superamento dei dislivelli
Il programma complessivo dei lavori pubblici non si limita all’ampliamento delle piazzole di sosta ma prevede una radicale trasformazione dell’accessibilità urbana. Il cronoprogramma municipale stabilisce come passo successivo l’apertura ufficiale di una passerella pedonale sopraelevata. Questa struttura protetta si svilupperà parallelamente alla variante viaria inaugurata circa diciotto mesi fa, unendo in totale sicurezza il piazzale dell’infrastruttura ampliata con l’area di sosta di piazzale Ferri. In aggiunta, la vera svolta sul fronte dell’inclusività si realizzerà tramite l’attivazione di un impianto di sollevamento verticale posizionato a ridosso dello sperone murario superiore. Le fondazioni in calcestruzzo sono già state interamente gettate nel punto in cui sorgeva la vecchia strettoia stradale.
Investimenti finanziari e obiettivi della giunta
La spesa totale per la realizzazione del comparto del Cassero ammonta a seicentomila euro complessivi. Le risorse derivano per trecentomila euro da un finanziamento statale stanziato attraverso i canali della Regione Umbria, mentre i restanti duecentomila euro arrivano direttamente dalle casse del Comune di Città di Castello tramite l’accensione di uno specifico mutuo integrativo. L’amministrazione locale ha confermato che l’obiettivo primario di questa operazione consiste nel trasformare la zona in una porta d’accesso privilegiata e priva di ostacoli per la cittadinanza monumentale. L’abbattimento totale delle barriere architettoniche agevolerà il transito non solo dei portatori di handicap, ma anche degli anziani e delle famiglie con passeggini, ridisegnando la mobilità del territorio secondo criteri di massima accoglienza e vivibilità quotidiana.
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