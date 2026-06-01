Parcheggio Collesi ampliato il nuovo hub di sosta al Cassero

Giustizia civile in affanno, nel 2024 meno processi smaltiti di quelli nuovi ROMA (ITALPRESS) – Nel 2024 la giustizia civile italiana è ancora poco sotto la soglia di equilibrio tra procedimenti definiti e sopravvenuti (clearance rate 0,99), ma è il trend decennale a spiegare la traiettoria di un sistema in affanno: dal 2014 al 2024 l’indice nazionale scende da 1,39 a 1,13, con una variazione di -0,26 punti. L’analisi fatta dall’Associazione […]

Maxi sequestro da 190 kg di droga nel milanese, due arresti MILANO (ITALPRESS) – Centonovanta chili di hashish e quasi un chilo di cocaina sequestrati, e due persone in manette. E’ il bilancio di un’operazione antidroga condotta a Cesate (MI) dai poliziotti della Squadra Mobile di Milano, che hanno arrestato un cittadino italiano di 24 anni e un romeno di 38 anni, entrambi già noti alle […]

Mattarella “Dopo il ventennio fascista il 2 giugno segnò una svolta nel Paese” ROMA (ITALPRESS) – “Cari Prefetti, rivolgo un caloroso saluto a voi e a quanti, nei diversi territori, ricoprono pubblici uffici, animano le comunità locali, sono espressioni della società civile. A quanti – cittadine e cittadini – celebrano oggi l’ottantesimo anniversario della Repubblica. Il 2 giugno 1946, il voto del popolo italiano segnò – dopo il […]

Salvato lo speleologo bloccato a 120 metri profondità nel cuneese ROMA (ITALPRESS) – Il Soccorso alpino e speleologico del Piemonte ha salvato, estraendolo vivo dopo 12 ore, il giovane speleologo rimasto intrappolato domenica a 120 metri di profondità nella grotta dei Cinghiali Volanti, sulle montagne di Garessio, in provincia di Cuneo. Alle operazioni hanno partecipato squadre provenienti da Piemonte, Liguria e Lombardia. L’intervento si è […]

Ebola, negativo il test del paziente rientrato in Sardegna dal Congo ROMA (ITALPRESS) – Il Ministero della Salute informa che il test per Ebola effettuato ieri sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo. Le analisi sono state condotte dallo Spallanzani di Roma. Il paziente è rientrato in Italia sabato 30 maggio. Ieri, dopo aver accusato alcuni sintomi, ha chiamato il 118 ed è […]

Vingegaard trionfa al Giro d’Italia 2026, Milan vince l’ultima tappa a Roma ROMA (ITALPRESS) – Jonathan Milan ha vinto la ventunesima e ultima tappa del Giro d’Italia 2026, la Roma-Roma di 131 km. Volata da fuoriclasse per il velocista della Lidl-Trek, che ha battuto Giovanni Lonardi (Team Polti VisitMalta) e Paul Penhoet (Groupama-FDJ). Jonas Vingegaard vince la classifica generale, primo degli italiani Davide Piganzoli, che ha chiuso […]

Sviluppo urbano, in Cina un meeting con sindaci da 10 Paesi HEFEI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Sindaci e rappresentanti di città di tutto il mondo si sono riuniti questa settimana nella città orientale cinese di Huangshan per esplorare nuovi percorsi per la tutela del patrimonio e lo sviluppo urbano.Il Dialogo mondiale dei sindaci 2026 a Huangshan, nella provincia dello Anhui, in corso dal 28 al 31 maggio, […]

Marina di Pietrasanta, inaugurato il Tala Beach. Più di mille gli ospiti PIETRASANTA (LUCCA) (ITALPRESS) – Marina di Pietrasanta ha accolto ieri sera l’inaugurazione di Tala Beach, il nuovo progetto balneare e di ospitalità ideato da Dimitri Kunz D’Asburgo Lorena e Daniela Santanchè.Oltre mille persone hanno partecipato all’evento inaugurale che ha trasformato il nuovo stabilimento in uno degli appuntamenti più esclusivi e partecipati dell’inizio della stagione estiva. […]

Bezzecchi vince il Gran Premio d’Italia davanti a Martin e Bagnaia L'italiano resta leader con un vantaggio di 17 punti su Martin