Grand Prix della Fratta a Umbertide trionfa la solidarietà

Grande successo per la quarta edizione della corsa a pedali
Umbertide, 1 giugno 2026 – Il centro storico di Umbertide si è trasformato in un circuito automobilistico a cielo aperto in occasione della quarta edizione del Trofeo Grand Prix della Fratta – Macchine a Pedali. La manifestazione ludico-sportiva ha richiamato una grandissima affluenza di pubblico tra residenti, visitatori, scolaresche e professionisti del settore motoristico. L’evento è stato organizzato dall’omonima associazione in stretta sinergia con il sodalizio Don Chisciotte, ottenendo inoltre il patrocinio ufficiale del Comune. Nato come un semplice appuntamento ricreativo, il progetto ha registrato una crescita costante nel corso degli ultimi tre anni, diventando un punto di riferimento per l’intera comunità locale.
La principale novità di questa edizione è stata l’introduzione del Grand Prix Bimbi, una speciale sessione di gare che si è svolta nel corso della mattinata del 31 maggio. La competizione ha visto la partecipazione attiva di bambini e bambine di età compresa tra i 7 e i 10 anni. Questa nuova iniziativa ha permesso di coniugare il divertimento sportivo con una importante causa sociale. L’intero ricavato delle iscrizioni e delle attività connesse alla corsa mattutina è stato infatti devoluto direttamente al Comitato per la Vita Daniele Chianelli, un ente storicamente impegnato nel supporto ai pazienti oncologici. Una parte delle donazioni complessive è stata inoltre impiegata per l’acquisto dei piccoli veicoli utilizzati dai giovani piloti lungo il tracciato cittadino.
La classifica del Grand Prix Bimbi:
Categoria 9-10 anni:
* 1° classificati: Leone Balducci, Leonardo Conti e Riccardo Morbidelli;
* 2° classificati: Cristian Serpolla, Leone Bartoccioni e Tommaso Locchi;
* 3° classificati: Andrea Mannocci, Kristian Rosta e Lorenzo Sonaglia.
Categoria 7-9 anni:
* 1° classificati: Tommaso Floridi, Riccardo Palazzoli e Filippo Brescia;
* 2° classificati: Gregorio Petrina, Angelo Antonini e Achille Lepri;
* 3° classificati: Alessandro Floridi, Matilde Baccari e Cristian Palazzoli.
Nel pomeriggio l’attenzione si è spostata sulla sfida principale, che ha visto il coinvolgimento di sei scuderie locali. I team partecipanti hanno lavorato per diversi mesi all’interno delle proprie officine per progettare e costruire artigianalmente le monoposto a pedali. Le squadre Baffo Tauri, Speeda Racing Team, Team Mé Corse, MB Team, Caltrozzo Team e MC Team si sono affrontate in un contesto agonistico caratterizzato da una forte coesione comunitaria. Il circuito urbano ha messo alla prova la resistenza dei guidatori e la qualità ingegneristica delle vetture, attirando l’interesse di appassionati di ciclismo e di meccanica provenienti da tutto il territorio regionale.
Dal punto di vista prettamente sportivo, la scuderia Team Mé Corse ha dominato la competizione conquistando i primi due gradini del podio grazie alle ottime prestazioni delle sue due vetture in gara. Il terzo posto è stato invece occupato dai piloti dello Speeda Racing Team, al termine di un confronto serrato.
Il sindaco Luca Carizia ha presenziato all’evento dando il via ufficiale alla corsa pomeridiana e guidando successivamente la cerimonia di premiazione sul palco principale. I riconoscimenti consegnati ai team vincitori e a tutti i partecipanti sono stati offerti dall’azienda Fratta Ufficio, partner tecnico della manifestazione, come riporta il comunicato stampa di Alessio Fiorucci – Comune di Umbertide.
Nell’occasione, il primo cittadino ha definito la kermesse un appuntamento simbolo per Umbertide, capace di valorizzare la creatività locale e lo spirito di squadra, rivolgendo un ringraziamento particolare alla presidente Simona Baldi ed evidenziando il forte valore solidale della nuova corsa per bambini. Dal canto suo, la stessa presidente dell’associazione Grand Prix della Fratta ha espresso grande soddisfazione per la crescita dell’evento, confermando l’importanza di mantenerne vivi i valori fondanti legati al gioco, alla fantasia e alla beneficenza.
Infine, il sindaco e l’amministrazione comunale hanno voluto rivolgere un sentito ringraziamento alla Croce Rossa Italiana, alla Protezione Civile e alla Polizia Locale, il cui intervento ha garantito anche quest’anno la massima sicurezza e il perfetto svolgimento di tutta la manifestazione.
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