Grand Prix della Fratta a Umbertide trionfa la solidarietà

Vingegaard trionfa al Giro d’Italia 2026, Milan vince l’ultima tappa a Roma ROMA (ITALPRESS) – Jonathan Milan ha vinto la ventunesima e ultima tappa del Giro d’Italia 2026, la Roma-Roma di 131 km. Volata da fuoriclasse per il velocista della Lidl-Trek, che ha battuto Giovanni Lonardi (Team Polti VisitMalta) e Paul Penhoet (Groupama-FDJ). Jonas Vingegaard vince la classifica generale, primo degli italiani Davide Piganzoli, che ha chiuso […]

Sviluppo urbano, in Cina un meeting con sindaci da 10 Paesi HEFEI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Sindaci e rappresentanti di città di tutto il mondo si sono riuniti questa settimana nella città orientale cinese di Huangshan per esplorare nuovi percorsi per la tutela del patrimonio e lo sviluppo urbano.Il Dialogo mondiale dei sindaci 2026 a Huangshan, nella provincia dello Anhui, in corso dal 28 al 31 maggio, […]

Marina di Pietrasanta, inaugurato il Tala Beach. Più di mille gli ospiti PIETRASANTA (LUCCA) (ITALPRESS) – Marina di Pietrasanta ha accolto ieri sera l’inaugurazione di Tala Beach, il nuovo progetto balneare e di ospitalità ideato da Dimitri Kunz D’Asburgo Lorena e Daniela Santanchè.Oltre mille persone hanno partecipato all’evento inaugurale che ha trasformato il nuovo stabilimento in uno degli appuntamenti più esclusivi e partecipati dell’inizio della stagione estiva. […]

Bezzecchi vince il Gran Premio d’Italia davanti a Martin e Bagnaia L'italiano resta leader con un vantaggio di 17 punti su Martin

Spurs alle Nba Finals dopo 12 anni, Okc eliminata in gara-7 San Antonio si giochera' l'anello contro i New York Knicks

Mattarella “I Bersaglieri legati alla storia d’Italia, elemento cardine esercito” ROMA (ITALPRESS) – “In occasione del 73^ raduno nazionale a Lignano Sabbiadoro, desidero rivolgere un saluto ai fanti piumati in servizio e in congedo, che celebrano un’identità legata alla storia d’Italia con immutato slancio e profondo attaccamento ai valori della Repubblica Italiana”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al Presidente […]

Iran, New York Times “Trump invia nuova proposta inasprita alla Guida Suprema” WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente degli Usa, Donald Trump, ha inasprito i termini di un potenziale accordo quadro per porre fine alla guerra in Iran ed ha rinviato le modifiche a Teheran per una valutazione. Lo rende noto il New York Times. Il presidente Usa, secondo il quotidiano, sarebbe frustrato dalla lentezza con […]

Crosetto “Per l’Ucraina è difficile entrare in Europa. La pace va difesa” ROMA (ITALPRESS) – Se potesse cambiare una definizione sarebbe quella con cui spesso si parla di lui, il «ministro della Guerra». Perchè, Guido Crosetto, Fratelli d’Italia, il suo dicastero lo chiamerebbe «il ministero della difesa della Pace: pensare alla propria sicurezza, a come potersi difendere, a come costruire una deterrenza, è l’unico modo per far […]

L’Arsenal si arrende ai rigori, la Champions è ancora del Psg Havertz porta avanti i Gunners, pari di Dembele' dal dischetto, poi l'errore decisivo di Gabriel