Umbertide all’Olimpico per il Palio dei Comuni

Ventiquattro ragazzi corrono nella staffetta della capitale
Umbertide, 1 giugno 2026 – Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli per 24 giovani velocisti umbri, come riporta il comunicato di Alessio Fiorucci, Comune di Umbertide. Il prossimo 4 giugno, la pista dello Stadio Olimpico di Roma ospiterà le promesse dello sport locale in occasione del Palio dei Comuni 2026. La celebre maxi staffetta nazionale, inserita nel programma della Federazione Italiana di Atletica Leggera, farà da colonna sonora e da preludio al prestigioso Golden Gala Pietro Mennea, appuntamento di spicco nel calendario internazionale.
I rappresentanti del territorio, selezionati tra gli studenti delle scuole medie inferiori, si sposteranno nella capitale per confrontarsi con i coetanei di tutta Italia. L’esperienza offrirà loro l’opportunità di calcare lo stesso terreno dei campioni mondiali, a pochi minuti dalle gare ufficiali. La macchina organizzativa fa capo all’Atletica Umbertide, che ha allestito due formazioni competitive pronte a dare il massimo nella velocità.
Prima della partenza verso la capitale, la delegazione sportiva ha ricevuto il saluto ufficiale dell’amministrazione comunale. Il sindaco Luca Carizia e l’assessore allo sport Lorenzo Cavedon hanno accolto la comitiva per esprimere il sostegno dell’intera comunità. All’incontro, svoltosi nella sede del municipio, hanno partecipato anche i vertici societari, tra cui il presidente Stanislao Silvestrelli e i tecnici Andrea e Alessio Silvestrelli, quest’ultimo impegnato anche come consigliere comunale.
Le massime autorità cittadine hanno formulato i tradizionali auguri di buon lavoro, rimarcando il profondo significato educativo e formativo della trasferta romana. Rappresentare la propria terra in un contesto così rilevante costituisce un motivo di vanto. Allo stesso modo, i dirigenti del club hanno manifestato grande entusiasmo per i progressi messi in mostra dai ragazzi durante le sessioni di allenamento.
La formula del torneo prevede una prova di velocità pura con la staffetta 12×200 metri. La griglia di partenza vedrà le compagini locali suddivise in due gruppi distinti, denominati Squadra Umbertide e Squadra Umbertide 2026.
La prima formazione schiera in pista Enea Billai, Filippo Zucchetti, Francesco Capoccetti, David Valentin Andrei, Steven Takaci e Leone Bartoccioni, insieme alle colleghe Alice Cacciamani, Aurora Caratelli, Agnese Brugnoni, Sofia Rinaldi, Alice Mauri ed Elena Zucchetti.
Il secondo collettivo è invece composto da Federico Sonaglia, Agostino Falcini, Mattia Focaccetti, Francesco Porrozzi, Luca Di Fratta e Matteo Rinaldi, supportati dalle frazioniste Chiara Nicoletti, Beatrice Galmacci, Matilde Gustinelli, Mia Tiezzi, Rebecca Zurino e Vittoria Rosini. La selezione iniziale avverrà tramite batterie pomeridiane e soltanto i nove migliori tempi assoluti otterranno il pass per la finalissima. Di conseguenza, ogni singolo passaggio del testimone risulterà decisivo per il cronometro.
La manifestazione rappresenta un momento agonistico, ma si configura come una vetrina di aggregazione sociale. I ragazzi avranno la possibilità di condividere una giornata all’insegna dei valori olimpici veri e propri. Correre a Roma significa infatti respirare l’atmosfera dei grandi eventi e confrontarsi con i propri limiti. La spedizione umbra si candida quindi a recitare un ruolo di primo piano, forte di una preparazione meticolosa e del supporto delle famiglie presenti sugli spalti. La comunità attende ora i riscontri della pista, con la certezza che il nome della città verrà onorato con il massimo impegno da parte di tutti i giovani corridori.
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