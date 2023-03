Via al percorso di redazione e adozione del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche

Inizia il percorso di redazione e adozione del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche del Comune di Città di Castello (PEBA). L’amministrazione ha emesso l’avviso pubblico del dirigente del settore Assetto del Territorio Edilizia e Ambiente per l’avvio di una indagine di mercato esplorativa con cui saranno raccolte le manifestazioni di interesse all’affidamento dell’incarico professionale per la predisposizione di una proposta progettuale da condividere con la cittadinanza e approvare in consiglio comunale.

Per la redazione del piano saranno investiti 16.670 euro, comprendenti il contributo regionale di 10.000 euro e la quota di cofinanziamento del Comune di 6.670 euro. Le manifestazioni di interesse potranno essere presentate con le modalità indicate dall’avviso pubblico fino alle ore 12.00 di venerdì 28 aprile 2023 e serviranno ad individuare i potenziali operatori economici da consultare al fine di affidare l’incarico professionale.

L’acquisizione delle candidature non sarà vincolante per il Comune, che per ragioni di pubblico interesse potrà riservarsi la possibilità di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato e di attivare altre procedure di selezione. Con la pubblicazione dell’avviso, l’amministrazione ha dato attuazione all’impegno assunto dal consiglio comunale di avviare il percorso di redazione e adozione del PEBA. La pianificazione investirà il tessuto urbano e territoriale, la mobilità, il livello edilizio e quello amministrativo, con l’obiettivo di indicare le priorità di intervento nell’abbattimento delle barriere architettoniche e le soluzioni per favorire la mobilità delle persone e l’accessibilità dei luoghi pubblici.

La proposta progettuale che verrà presentata sarà condivisa e partecipata con la cittadinanza: il Comune coinvolgerà le rappresentanze dei portatori di interesse nelle principali fasi della pianificazione, che riguarderanno la definizione delle esigenze e dei bisogni; l’individuazione delle criticità; la formulazione delle priorità e delle soluzioni tecniche; la verifica e il monitoraggio della procedura. L’avviso pubblico potrà essere consultato sulla piattaforma telematica “Portale Acquisti Umbria” e attraverso il portale web istituzionale, sia sull’Albo Pretorio on-line che nelle sezioni “Amministrazione Trasparente” e “Il Comune Informa”.