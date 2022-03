Vende telefono online e fa perdere le tracce, denunciato dalla Polizia

La Polizia di Stato del Commissariato di Città di Castello, a seguito di una denuncia presentata da un cittadino che era stato truffato in rete, ha individuato e denunciato un 24enne già noto alle Forze dell’Ordine per analoghi precedenti. La vittima era entrata in contatto con il giovane tramite una nota piattaforma di compravendita online per l’acquisto di un telefono cellulare.

Fonte Ufficio Stampa

Questura di Perugia

Una volta accordatisi per la vendita, il denunciante aveva effettuato un bonifico di 160 euro senza però ricevere il cellulare. Nonostante le rassicurazioni del 24enne, dettosi disponibile a effettuare il rimborso della somma versata, dopo qualche giorno lo stesso ha fatto perdere le proprie tracce.

L’acquirente ha così deciso di chiedere aiuto agli agenti del Commissariato di Città di Castello che hanno subito acquisito tutte le informazioni possibili per avviare le indagini. Grazie ad alcuni dati che erano stati forniti all’uomo dal venditore, gli investigatori sono riusciti ad individuare il 24enne, apprendendo che non era nuovo a questo genere di reati. Il giovane è stato pertanto deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di truffa. La Polizia di Stato invita a prestare particolare attenzione nell’effettuare acquisti online, soprattutto quando le offerte risultino eccessivamente vantaggiose.

Si consiglia di affidarsi a venditori ufficiali e/o a piattaforme specializzate nonché ad utilizzare sistemi di pagamento sicuri.