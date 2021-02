Usl Umbria 1, donazione dei commercianti di Trestina all’ospedale di Città di Castello

Nuova donazione a favore dell’ospedale di Città di Castello. Questa volta è stata l’associazione commercianti di Trestina a donare al pronto soccorso e al centro antidiabetico numerosi dispositivi acquistati grazie ad una raccolta fondi portata avanti durante il periodo natalizio. In particolare i commercianti hanno consegnato un tavolino servitore, un’asta per flebo, uno scalino per lettino, un paravento, 20 copricapo riutilizzabili, 30 copriscarpe in PVC, 5 visiere protettive.

Un ulteriore gesto di solidarietà che si va ad aggiungere alle tante manifestazioni di affetto e di vicinanza di cui è stata protagonista Città di Castello durante la pandemia per il quale la direzione di presidio, il pronto soccorso e il centro antidiabetico ringraziano l’associazione commercianti.