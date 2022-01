Chiama o scrivi in redazione

Università Link Campus, favorevoli i sindaci dell’Alta Valle del Tevere

“Riportare l’università in Alta Valle del Tevere, con un corso di laurea a Città di Castello, è un obiettivo che auspichiamo possa concretizzarsi per l’importante volano economico e culturale che potrebbe rappresentare per tutto il territorio”.

Fonte Ufficio Stampa

Comune di Città di Castello

E’ la posizione che esprimono i sindaci della vallata sul progetto dell’Università degli Studi Link Campus di Roma di attivare a Città di Castello un corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione per l’abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, che, in base alle stime dell’ateneo, potrebbe portare nel comprensorio circa 2.000 studenti da tutta Italia.

“Disporre di nuovo di un’offerta formativa accademica, dopo la promettente esperienza dei corsi di laurea a Villa Montesca promossi anni fa dall’Università degli Studi di Perugia che si è purtroppo interrotta, sarebbe un valore aggiunto per il nostro territorio anche dal punto di vista occupazionale, per cui guardiamo a questa possibilità con interesse, ma anche con il massimo rispetto per le valutazioni del Comitato Regionale Universitario dell’Umbria che si dovrà pronunciare sul progetto”.