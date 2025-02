Una comunità in scena: il musical “Il Re Leone” per Virginia

Una comunità in scena – La comunità di Cerbara si unisce per dare vita a un’iniziativa teatrale che celebra la memoria di Virginia Berliocchi, una giovane di 31 anni venuta a mancare prematuramente. L’evento, un musical intitolato “Il Re Leone”, rappresenta un omaggio a una persona che ha avuto un impatto significativo sulla vita di chi la circondava. Le rappresentazioni si svolgeranno presso il Teatro degli Illuminati nelle date di sabato 5, domenica 6 e domenica 27 aprile, con inizio alle ore 21.00. Da oggi è possibile prenotare i biglietti sul sito ufficiale www.ilreleonecdc.it, al prezzo di 15 euro, con una tariffa ridotta di 8 euro per i bambini dai 3 agli 11 anni e ingresso gratuito per i più piccoli, fino a 2 anni.

Il ricavato della manifestazione sarà destinato a sostenere le attività dell’oratorio “PerDiQua”. Oltre 130 persone sono coinvolte nel progetto, ricoprendo vari ruoli all’interno di una grande iniziativa artistica e solidale. Un gruppo di circa 50 partecipanti sta lavorando alla creazione di animali “umanizzati” che appariranno nella prima scena del musical, rappresentando il risveglio della savana. Gli spettatori potranno osservare gazzelle, uccelli, elefanti, rinoceronti, zebre, gnu, ghepardi e molte altre creature della natura.

Circa 60 bambini saliranno sul palco, interpretando diverse figure tra cui iene, gnu, piante e erba, supportati da giovani dell’oratorio. L’apertura dello spettacolo è affidata a Rafiki, interpretato da Francesco Falomi, il quale con la sua voce animerà la savana per l’atteso evento. Seguiranno Mufasa e la regina Sarabi, rispettivamente interpretati da Christian Pescari e Viola Signorelli, accompagnati dal consigliere Zazu, interpretato da Francesco Renghi. Tommaso della Vedova interpreterà Scar, l’insidioso zio di Simba, affiancato dalle sue compagne iene, Laura Feligioni, Martina Fontana e Lucia Polverini, che porteranno guai e avventure.

La storia si sposterà poi nella giungla, dove i due amici Timón e Pumbaa saranno interpretati rispettivamente da Chiara Brozzi e Filippo Caidominici. Tommaso Ascosi assumerà il ruolo di Simba, il protagonista, che incontrerà Nala, interpretata da Letizia Baldelli. Insieme, i due personaggi si riuniranno per tornare alla rupe dei re. Un riconoscimento particolare va a Tobia Mandrelli e Diletta Pincardini, che interpreteranno i giovani Simba e Nala.

L’idea di realizzare questo musical è nata circa un anno fa da Virginia e Francesco, con l’intento di creare una rete sociale attorno alla produzione dello spettacolo. Questo progetto non coinvolge solo i bambini e i ragazzi che frequentano l’oratorio, ma anche giovani adulti e adulti, promuovendo un senso di comunità e familiarità. Francesco Falomi, a nome degli organizzatori dell’Oratorio PerDiQua ODV, ha sottolineato l’importanza di mantenere vivo il ricordo di Virginia, la quale ha dedicato la sua vita ai giovani e alla comunità che ha considerato la sua casa.

Il contenuto del musical si ispira liberamente all’opera “The Lion King” di Broadway. La realizzazione dello spettacolo richiede un lavoro articolato, caratterizzato da costruzioni elaborate, costumi dettagliati, adattamenti musicali e coreografie, tutto sotto la direzione di volontari e professionisti del settore. Un gruppo di ragazzi di età compresa tra 16 e 25 anni sarà protagonista, accompagnato da bambini che frequentano la scuola dell’infanzia fino alle scuole medie.

La trama segue le avventure di Simba, impegnato a superare le insidie del suo zio Scar per reclamare il suo posto nel grande cerchio della vita. Questo racconto offre opportunità di riflessione, attività e laboratori per i bambini, focalizzandosi sulla valorizzazione delle singole chiamate nella vita di ciascuno. Alcuni ragazzi stanno anche seguendo un corso di canto con l’insegnante Rossitza Bordjieva presso Novamusica 3.0, per prepararsi adeguatamente alle canzoni richieste dallo spettacolo.

Per quanto riguarda le coreografie, l’obiettivo principale è riprodurre balli che si integrino nella trama. Una scena particolarmente interessante vedrà un gruppo di leonesse impegnate in una danza che simula una caccia alle gazzelle, tipica del comportamento dei leoni. Un elemento distintivo dello spettacolo sarà la rappresentazione della duplice natura, umana e animale, dei protagonisti. Gli attori che interpreteranno animali indosseranno maschere in vetroresina, dipinte a mano e ispirate al cartone animato “Il Re Leone”.

Un aspetto originale sarà l’uso di pupazzi movimentati, come Timón, il cui attore darà vita al pupazzo con i movimenti del corpo e delle espressioni facciali. Le leonesse indosseranno corpetti realizzati a mano, decorati con perline di legno cucite una a una. Il progetto è stato presentato ufficialmente al sindaco Luca Secondi, il quale ha ricevuto la madre di Virginia Berliocchi e il responsabile dell’organizzazione, Francesco Falomi, presso la residenza municipale.

Il sindaco ha descritto l’iniziativa come un esempio di grande umanità, evidenziando l’impegno di tutti coloro che hanno condiviso il cammino di Virginia, una giovane che ha dedicato la sua vita al bene delle persone. Ha concluso affermando che questo spettacolo sarà un modo per mantenere viva la sua memoria e si aspetta un consenso unanime dal pubblico.

