Un nuovo caso di positività al Covid-19 ad Umbertide, sono 7 casi in totale

“Poco fa ci è arrivata comunicazione da parte del Dipartimento prevenzione-Servizio igiene e sanità pubblica della Usl Umbria 1 di un nuovo caso di positività al Covid-19 nel Comune di Umbertide – a darne notizia è il sindaco Luca Carizia – Il soggetto, di ritorno da una località turistica del territorio nazionale, si trova in isolamento domiciliare. Al momento attuale sono sette le persone positive nel territorio comunale di nostra competenza, di cui tre non residenti nel Comune di Umbertide. Tutti loro sono in isolamento domiciliare”.