Un 35enne con precedenti è stato denunciato dai Carabinieri di Città di Castello

I Carabinieri della Compagnia di Città di Castello, nel corso di un’operazione di controllo del territorio, hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 35 anni residente nel Napoletano. L’uomo, fermato alla guida di un’utilitaria, non è stato in grado di fornire una spiegazione convincente sulla sua presenza nel territorio tifernate.

Durante gli ulteriori controlli, i Carabinieri hanno scoperto che l’uomo aveva numerosi precedenti di polizia per vari reati, tra cui truffe agli anziani. Inoltre, era sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Napoli.

Data la sua storia criminale, i Carabinieri hanno eseguito una perquisizione sia del veicolo che della persona, durante la quale hanno rinvenuto una modesta quantità di sostanza stupefacente all’interno dell’auto.

Al termine delle operazioni, l’uomo è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il reato di violazione dell’obbligo di dimora, con una conseguente richiesta di aggravamento della misura cautelare. È stato inoltre segnalato alla Prefettura di Napoli come assuntore di sostanze stupefacenti.

Attualmente sono in corso ulteriori indagini per determinare se l’uomo possa essere ritenuto responsabile di alcune truffe o tentativi di truffe ai danni di anziani del territorio. Questo caso sottolinea l’importanza del costante controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire reati.