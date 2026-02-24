Umbria, piano straordinario per il verde Citerna si rinnova

Cantieri aperti per la sicurezza del territorio a Citerna
Al via le operazioni di manutenzione straordinaria e riqualificazione delle aree verdi nel comune di Citerna, un progetto di ampio respiro che vede la stretta collaborazione tra l’amministrazione locale e l’Agenzia Forestale Umbra, come riporta il comunicato del Comune di Citerna. Il piano d’azione, che si sviluppa nel cuore dell’Umbria, mira a restituire dignità e sicurezza a zone nevralgiche del territorio, coinvolgendo non solo il capoluogo ma anche le realtà periferiche. La pianificazione degli interventi risponde alla necessità di coniugare la tutela dell’ambiente con la protezione dei cittadini, garantendo spazi pubblici fruibili e curati sotto ogni profilo.
Le risorse per l’attuazione di questo piano organico derivano da un finanziamento regionale di 75.000 euro, stanziato nell’ambito del Fondo per gli investimenti 2024-2026. Tale contributo, assegnato tramite una specifica delibera della Giunta, permette al Comune di intervenire con decisione su criticità pregresse senza gravare sulle tasse locali. L’obiettivo è duplice: da un lato si punta al miglioramento del decoro urbano e della qualità scenografica del borgo, dall’altro si risponde a urgenze di carattere statico e fitosanitario che non potevano più essere rimandate.
Le squadre operative dell’AFOR sono già al lavoro per eseguire interventi diversificati a seconda delle necessità delle singole aree. Nel dettaglio, il progetto prevede l’eliminazione di esemplari arborei ritenuti pericolosi per l’incolumità pubblica, perché secchi, malati o strutturalmente instabili. Questa operazione di “pulizia” è accompagnata da potature specializzate volte a riequilibrare le chiome degli alberi sani, favorendo una crescita armoniosa e prevenendo cadute accidentali di rami in caso di maltempo. Il piano non si limita alla rimozione, ma guarda al futuro con una fase di rigenerazione botanica e architettonica. Nei cimiteri di Fighille e Pistrino è prevista la messa a dimora di nuovi cipressi, essenze che appartengono all’identità storica del paesaggio umbro. Parallelamente, nel centro storico di Citerna, si procederà alla sostituzione delle vecchie staccionate e alla riqualificazione complessiva di via Capitani del Popolo, un asse viario fondamentale per l’immagine del borgo e per la mobilità dei residenti.
Il sindaco Enea Paladino ha espresso forte soddisfazione per l’avvio dei cantieri, sottolineando come la cura del patrimonio naturale sia una priorità assoluta per la sua giunta. La capacità di intercettare fondi provenienti da enti superiori, come la Regione, rappresenta un motore indispensabile per le piccole amministrazioni che intendono realizzare opere strutturali di qualità. Gestire il verde non significa solo “tagliare l’erba”, ma attuare una politica di salvaguardia del territorio che guardi alla prevenzione del rischio e alla valorizzazione estetica.
L’integrazione tra le politiche ambientali e la manutenzione urbana permette di mantenere alta l’attrattività di Citerna, borgo tra i più suggestivi della regione. La collaborazione con l’Agenzia Forestale Umbra garantisce inoltre un’esecuzione tecnica di alto livello, affidata a professionisti del settore forestale.
