Umbria, piano straordinario per il verde Citerna si rinnova

Zelensky “Putin non ha vinto, faremo di tutto per una pace giusta” ROMA (ITALPRESS) – “Putin ha fallito, non ha raggiunto i suoi obiettivi. Non ha spezzato gli ucraini. Non ha vinto questa guerra. Abbiamo preservato l’Ucraina e faremo tutto il possibile per raggiungere la pace e garantire che ci sia giustizia”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un videomessaggio nel giorno del quarto anniversario dell’invasione […]

Scuola, con il rinnovo del contratto aumenti e arretrati per i docenti ROMA (ITALPRESS) – Da gennaio 2026, in seguito al rinnovo del contratto collettivo nazionale della scuola (CCNL), le retribuzioni degli insegnanti italiani registrano un aumento lordo mensile che varia indicativamente tra i 120 euro e più di 200 euro, in base agli anni di servizio maturati. Gli adeguamenti degli stipendi risultano già nei cedolini di […]

Von der Leyen “La pace sia alle condizioni dell’Ucraina” ROMA (ITALPRESS) – “A Kiev per la decima volta dall’inizio della guerra. Per ribadire che l’Europa è fermamente al fianco dell’Ucraina, finanziariamente, militarmente e in questo rigido inverno. Per sottolineare il nostro costante impegno nella giusta lotta dell’Ucraina. E per inviare un messaggio chiaro sia al popolo ucraino che all’aggressore: non ci arrenderemo finchè la […]

Esplode ordigno alla stazione Savelovsky di Mosca, ucciso un agente MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) – Un’esplosione, intorno alle 00:05 (ora locale), ha scosso violentemente la piazza adiacente alla stazione ferroviaria Savelovsky di Mosca, uccidendo un agente della polizia stradale. Altri due sono rimasti feriti e sono stati ricoverati in ospedale. Morto anche il presunto attentatore. Il Comitato investigativo e il Dipartimento di Mosca del Ministeri degli […]

Il Bologna batte di misura e di rigore l’Udinese Al Dall'Ara termina 1-0: gara decisa dal dischetto da Bernardeschi.

La Fiorentina piega 1-0 il Pisa nel derby toscano, decide un gol di Kean FIRENZE (ITALPRESS) – La Fiorentina batte 1-0 il Pisa nello scontro salvezza che consente ai gigliati di agganciare in classifica Lecce e Cremonese e di tornare a non occupare più da soli il terzultimo posto della classifica. A decidere il derby toscano è una rete di Kean, che corona una prestazione non brillante dei viola […]

Il Torino cambia allenatore, ecco D’Aversa al posto di Baroni E' il settimo esonero in Serie A dall'inizio della stagione.

Cina da record a Milano-Cortina, migliore Olimpiade invernale all’estero VERONA (XINHUA/ITALPRESS) – Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina si sono concluse dopo 17 giorni di competizioni che hanno visto un’ampia partecipazione, traguardi storici e il miglior risultato cinese di sempre in un’Olimpiade invernale all’estero. La presidente del Comitato Olimpico Internazionale Kirsty Coventry ha dichiarato chiusi i Giochi nella storica Arena di Verona, sito patrimonio mondiale […]

Paralimpiadi: 20 anni di partnership con Allianz. Parte il Viaggio della Fiamma MILANO (ITALPRESS) – A 11 giorni dall’avvio dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 e a poche ore dall’arrivo in Italia della Fiamma Paralimpica, Allianz ha celebrato con un grande evento intitolato “Passione senza limiti – Allianz e il Viaggio Paralimpico” due decenni di partnership con il Comitato Paralimpico Internazionale e il suo ruolo […]