Umbertide, tutto pronto per l’inizio di Estate in Piattaforma

E’ tutto pronto per l’inizio di “Estate in Piattaforma”, la rassegna realizzata grazie alla collaborazione tra Comune di Umbertide e Anonima Impesa Sociale (società cooperativa gestrice del Cinema Metropolis di Umbertide e il Postmodernissimo di Perugia) che accompagnerà l’estate degli umbertidesi in uno dei luoghi più amati della città.

Si comincia domani sera, alle 21.00, con la proiezione a ingresso gratuito di Italia-Svizzera, secondo impegno degli Azzurri a Euro 2020.

Quello che verrà proposto sarà un programma ricco dal punto di vista culturale: cinema di qualità e di intrattenimento ma anche numerosi eventi collaterali, a partire dalle proiezioni ad ingresso gratuito (ma con numero limitato di posti disponibili) delle partite del Campionato europeo di calcio.

Saranno offerti eventi musicali, rassegne, presentazioni di libri, dischi, giornate all’insegna dello sport e dello stare insieme sempre però con la massima cautela ed attenzione. Sono previste anche proiezioni in lingua originale, recuperi dei maggiori titoli degli ultimi mesi, restauri e incontri con gli autori, oltre a tutto il meglio del cinema italiano e internazionale in uscita durante l’estate.

Sarà una arena in piena sicurezza e anche questa estate saranno adottate tutte le misure del caso per scongiurare il rischio di contagio, dal distanziamento dei posti a sedere alle sanificazioni delle superfici, dall’adozione dei dispositivi di protezione individuale alla possibilità di prenotarsi o meglio ancora di acquistare online i biglietti di ingresso.

Il programma di “Estate in Piattaforma” è stato presentato dall’assessore alla Cultura, Sara Pierucci insieme a Luca Benni e Matteo Cesarini del Cinema Metropolis.

“Desidero ringraziare i ragazzi del Cinema Metropolis per aver realizzato in collaborazione con l’Amministrazione Comunale questa rassegna – ha detto l’assessore Pierucci – Saranno eventi in totale sicurezza per far passare ai nostri concittadini e ai turisti un’estate piacevole. Oltre alla proiezioni di film si svolgeranno altri eventi culturali, come presentazioni di libri e letture da parte delle associazioni del territorio in modo da coinvolgere il maggior numero di cittadini possibile”.

“La programmazione di Estate in Piattaforma è particolare – ha affermato Luca Benni – Rispetto agli altri anni che avevamo un programma completo dall’inizio alla fine, questa estate usciranno molti nuovi titoli che in questi mesi di pandemia sono stati tenuti in caldo. In pratica è come se trasferissimo il cinema all’aperto e ogni settimana ci sarà una nuova programmazione con tutti i titoli in uscita, dalle produzioni più di qualità come il documentario di Pietro Marcello su Lucio Dalla, ai film più blockbuster come l’episodio di ‘Black Widow’ della Marvel o ‘Fast & Furious 9’.

Sarà un bel mix di titoli di qualità, animazione e commedia, film dai principali festival per una estate imperdibile qui all’interno della Piattaforma. Abbiamo preparato un po’ di eventi musicali oltre come già detto seguiremo il cammino agli Europei dell’Italia con la proiezione sul grande schermo delle partite dell’Italia. Sarà un’occasione per stare insieme, per ritrovarsi e fare il tifo per la Nazionale dopo mesi complicati”.

“Siamo pronti e per iniziare questa seconda edizione di Estate in Piattaforma – ha dichiarato Matteo Cesarini – E’ una edizione in cui abbiamo voluto mettere tanto altro oltre al cinema che resta l’attrazione principale. Dalla veste grafica della rassegna abbiamo voluto dare risalto alle proiezioni extra cinematografiche che riguardano le partite della Nazionale agli Europei di calcio, celebrando non solo il cinema manche l’evento sportivo sempre con lo sguardo di chi ama i colpi di teatro e i colpi ad effetto con il goal mitico di Maradona contro l’Inghilterra.

Ci piaceva mescolare queste due situazioni proprio perché vogliamo coniugare la cultura e lo stare insieme, il ritrovarsi dopo mesi di difficoltà”.

IL PROGRAMMA DI ESTATE IN PIATTAFORMA FINO AL 30 GIUGNO

Mercoledì 16 giugno: Italia-Svizzera (ore 21.00)

Giovedì 17 giugno: Un altro giro (regia di Thomas Vinterberg)

Venerdì 18: Un altro giro

Sabato 19: Un altro giro

Domenica 20: Italia-Galles (ore 18.00) – Nomadland (VOST – alle 21.30)

Lunedì 21: Nomadland

Martedì 22: Nomadland

Mercoledì 23: Easy Rider (VOST – regia di Dennis Hopper

Giovedì 24: Raya e l’ultimo drago (Disney)

Venerdì 25: Raya e l’ultimo drago

Sabato 26: Raya e l’ultimo drago ***

Domenica 27: Raya e l’ultimo drago

Lunedì 28: Comedians (regia di Gabriele Salvatores)

Martedì 29: Comedians

Mercoledì 30: Comedians

*** in caso di passaggio dell’Italia agli ottavi verrà trasmessa la partita degli Europei di calcio

VOST = proiezione in in lingua originale (Inglese) con sottotitoli in Italiano

tutti i film iniziano alle 21:30

biglietto unico 6 euro

partite Europei di calcio ingresso gratuito

I PROSSIMI TITOLI :

PER LUCIO DALLA (regia di Pietro Marcello) – 5/6 luglio

BLACK WIDOW (Marvel) – dal 7 luglio

PETER RABBIT 2

SENZA VOCE / STREGONI (regia di Joe Barba) – 17 luglio

AMAZING GRACE (Aretha Franklin)

I CROODS 2 (Dreamworks)

ESTATE 85 (regia di François Ozon)