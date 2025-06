Umbertide rilancia con la seconda edizione di UmBEERtide

Birra artigianale, musica e cibo tornano al Parco Ranieri

Umbertide rilancia – La Sala Tevere del Palazzo comunale di Umbertide ha ospitato martedì 17 giugno la presentazione ufficiale della seconda edizione di “UmBEERtide – Beer Festival”, in programma dal 20 al 22 giugno. L’iniziativa è promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione Um+, attiva nella promozione culturale e gastronomica del territorio.

Alla conferenza stampa hanno partecipato la vicesindaco Annalisa Mierla, l’assessore Lorenzo Cavedon, insieme a rappresentanti dell’associazione Um+: il presidente Samuele Petturiti, il vicepresidente Federico Palazzetti, il segretario Luca Brachelente, le consigliere Vittoria Ceccacci e Daniela Quartucci. Presente anche Liliana Nocera, tesoriera di Um+ e responsabile dell’identità visiva dell’evento, curata attraverso lo studio Bloom Studio Creativo. Tra i collaboratori, era presente anche Emanuele Binucci.

La manifestazione si sposterà quest’anno nel verde del Parco Ranieri, in via Kennedy, offrendo una cornice più ampia e accogliente rispetto all’edizione inaugurale. Per tre giornate, il parco si trasformerà in un polo di aggregazione dedicato a birra artigianale, musica live, street food e intrattenimento.

Cinque birrifici saranno protagonisti del festival: Impera, Alchemist Ale, Le Birre Barbare, Residual e Venafro Brewing Co., a cui si affiancherà LadyBug Kombucha, la bevanda fermentata a base di tè zuccherato, sempre più apprezzata dal pubblico italiano.

L’offerta gastronomica sarà garantita da una selezione di food truck specializzati in ricette per tutti i gusti. Tra questi figurano Meat American BBQ Slow e Low Food, Gusto e Trambusto, Stai Manzo, Il Passo del Brigante, Pizzettiamo e Crepes Letizia Peruzzi. Completano la proposta i bar locali Caffè Centrale e Bar Italia, disponibili per pause caffè e altre bevande.

Il festival si apre venerdì 20 giugno alle 17:30 con il DJ set di Gregorio Giorgi, seguito alle 21:00 dalla performance di Mr. Mara e Giock. Sabato 21 giugno il programma inizia alle 17:00 con il solista acustico Therhyme. Alle 18:00 è previsto il concerto degli allievi della scuola “I Concertisti”, guidata dal maestro Gianfranco Contadini. A seguire, alle 19:00, si esibirà il trio pop-rock acustico Snow Shoes, mentre alle 20:30 salirà sul palco la band Disaccordi. La serata si chiuderà alle 22:30 con il DJ set congiunto di Mr. Mara, Oriani e Ciucarelli.

Domenica 22 giugno la musica proseguirà con l’esibizione degli Ubi Major alle 18:30, seguiti dal DJ Ugolini alle 20:30.

L’area food sarà operativa a cena nella serata inaugurale e sia a pranzo che a cena nelle giornate di sabato e domenica.

Tra le attività collaterali è previsto il torneo di Beer Pong, aperto su iscrizione. Inoltre, su prenotazione, sarà possibile partecipare a una degustazione gourmet organizzata nell’ambito della manifestazione.

L’assessore Lorenzo Cavedon ha seguito direttamente l’organizzazione del festival, che il Comune ha patrocinato per il secondo anno consecutivo. Il sostegno dell’amministrazione ha reso possibile una crescita significativa dell’evento, che mira a diventare un appuntamento fisso dell’estate umbertidese.

Secondo i promotori, UmBEERtide non si limita a offrire un’esperienza di intrattenimento ma si propone come strumento di valorizzazione del territorio, sostenendo le realtà artigianali locali e promuovendo la socialità in un contesto di festa e inclusione. L’associazione Um+ ha coinvolto attivamente diverse attività commerciali del territorio, favorendo un’ampia collaborazione tra pubblico, privato e tessuto associativo.

Il presidente Samuele Petturiti ha sottolineato l’importanza di questa seconda edizione, considerata un segno di consolidamento del lavoro svolto. UmBEERtide rappresenta un’iniziativa costruita da giovani, con l’intento di offrire alla comunità momenti di qualità attraverso un evento curato in ogni dettaglio.

Anche il segretario dell’associazione, Luca Brachelente, ha evidenziato il ruolo dell’iniziativa come fattore di aggregazione sociale, capace di generare benefici per l’intera cittadinanza, grazie a un’organizzazione attenta e orientata al coinvolgimento attivo del pubblico.

L’ingresso al festival è gratuito. Durante le giornate dell’evento sarà distribuita anguria a tutti i partecipanti, in omaggio all’estate e allo spirito di convivialità che contraddistingue l’iniziativa.

La nuova edizione si inserisce nella programmazione culturale estiva della città, portando un contributo originale all’offerta di eventi che animano il territorio nel periodo più vivace dell’anno.

Il lavoro sinergico tra amministrazione, associazioni e operatori locali ha permesso di confermare e rilanciare un format che già nel 2024 aveva riscosso successo, richiamando un pubblico numeroso e variegato. Con il trasferimento nel più ampio Parco Ranieri, l’obiettivo per il 2025 è quello di migliorare ulteriormente l’esperienza degli ospiti, offrendo spazi più vivibili e una proposta artistica e gastronomica più articolata.

Tre giorni di festa, tra birra artigianale, sapori autentici, musica dal vivo e momenti di intrattenimento, attendono Umbertide e i suoi visitatori, in una manifestazione che punta a confermare la propria identità culturale e aggregativa.