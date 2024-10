Umbertide perde a Mantova: il primo stop della stagione

Umbertide perde a Mantova – La PF Umbertide subisce la sua prima sconfitta della stagione nel match contro Mantova, chiudendo la partita con un punteggio di 69-52. Il terzo quarto si rivela decisivo, con le padrone di casa che prendono il largo, infliggendo un duro colpo alle ambizioni della squadra di coach Marco Staccini. Beatrice Baldi si distingue come la miglior realizzatrice dell’incontro, totalizzando 15 punti.

CRONACA DELLA PARTITA

La gara si apre con i punti di Fusari e Fietta per Mantova, seguiti dalle risposte di Del Sole e Baldi per Umbertide. Coach Staccini decide di dare spazio anche a Kasapi, la quale contribuisce subito al punteggio, portando il risultato sul 4-7 e successivamente sull’11-10 per gli ospiti. In chiusura del primo quarto, un finale sprint di Fusari consente a Mantova di chiudere in vantaggio sul 13-10.

Nel secondo quarto, la PF Umbertide riesce a prendere il comando della partita grazie a un buon momento di Bartolini, che segna per il 13-19. Mantova non si lascia scoraggiare e, con i canestri di Fiorotto e Orazzo, torna a superare gli avversari, fissando il punteggio sul 23-20. Umbertide accorcia le distanze con Schena, ma è Cremona a mettere a segno il canestro che manda le squadre all’intervallo sul punteggio di 31-25.

Dopo la pausa, Mantova scatta subito con un parziale, grazie a Fusari che porta le sue a 39-27. L’asse Fietta-Orazzo si dimostra efficace, permettendo alle padrone di casa di incrementare il vantaggio fino al 54-37. Nonostante i tentativi di reazione di Umbertide con Del Sole, il terzo quarto si chiude con Mantova saldamente in controllo sul 56-39.

Negli ultimi dieci minuti, la partita diventa sostanzialmente una formalità. Mantova gestisce il vantaggio e chiude l’incontro sul definitivo 69-52. Una sconfitta che, seppur amara, può servire a Umbertide per ritrovare la giusta motivazione nelle prossime sfide.

Tabellino finale:

San Giorgio MantovAgricoltura – PF Umbertide 69 – 52

Quarti: 13-10, 31-25, 56-39, 69-52.

San Giorgio MantovAgricoltura: Fietta 7, Llorente 8, Fiorotto 9, Fusari 16, Cremona 4, Orazzo 18.

PF Umbertide: Del Sole 8, Kasapi 7, Tempia 3, Bartolini 5, Gianangeli 2, Schena 5, Baldi 15.

Le statistiche della partita vedono Mantova prevalere nei rimbalzi (40) e nelle percentuali al tiro, con un buon 15/17 ai tiri liberi. Umbertide, pur avendo alcune individualità in spolvero, non riesce a trovare il giusto ritmo di squadra, evidenziando un chiaro margine di miglioramento.

L’allenatore Logallo si dichiara soddisfatto della performance, mentre coach Staccini dovrà analizzare i punti deboli evidenziati in questo incontro per prepararsi al meglio per le prossime sfide.