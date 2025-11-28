Umbertide, pagamenti CAS e novità CDA dal 2026

28 Novembre 2025 Lavori pubblici, Ultime notizie, Umbertide 0
Umbertide, pagamenti CAS e novità CDA dal 2026

Proroga al 31 dicembre per la ricostruzione post sisma

Umbertide – Il Comune di Umbertide ha comunicato alla cittadinanza gli aggiornamenti sui pagamenti del Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS) e le decisioni assunte dalla Cabina di Coordinamento del 27 novembre 2025.

Il CAS relativo al mese di novembre 2025 sarà accreditato ai beneficiari entro il 10 dicembre 2025, mentre quello di dicembre 2025 verrà erogato entro il 15 gennaio 2026. Successivamente, dal 1° gennaio 2026, entrerà in vigore il nuovo Contributo per il Disagio Abitativo (CDA), che sostituirà il CAS. Il CDA sarà destinato ai nuclei familiari con abitazione principale distrutta o gravemente danneggiata dai sismi del 2022 e del 2023, purché abbiano già presentato la manifestazione di volontà. Non sarà riconosciuto a chi viveva in immobili in locazione, salvo gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP).

La Cabina di Coordinamento, con l’intesa tra i Presidenti di Umbria e Marche, ha approvato una nuova ordinanza sulla ricostruzione post sisma e ha prorogato al 31 dicembre 2025 il termine per presentare la manifestazione di volontà, garantendo più tempo ai cittadini. La procedura potrà essere completata online tramite la piattaforma del Commissario Sisma 2016, accessibile con SPID dai tecnici incaricati.

L’Amministrazione comunale, attraverso l’Assessore alla Ricostruzione post-sisma, ha ribadito la disponibilità a fornire chiarimenti e ha sottolineato l’importanza di un confronto costante con il Comitato Rinascita 9 Marzo e il Consiglio di Quartiere, incaricati di trasmettere tempestivamente le informazioni alla popolazione.

