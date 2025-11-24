Umbertide illumina la Rocca di rosso contro la violenza

Un gesto simbolico per ricordare e sensibilizzare la comunità

Umbertide, 25 novembre 2025 – Umbertide ha scelto di rendere visibile il proprio impegno contro la violenza di genere illuminando di rosso uno dei torrioni della Rocca, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Martedì 25 novembre, la città ha voluto ribadire con forza che la lotta alla violenza non è un tema distante, ma una sfida quotidiana che riguarda tutti.

Il colore rosso, simbolo universale di memoria e denuncia, ha avvolto la Rocca trasformandola in un segnale potente e immediato. Un gesto semplice, ma capace di parlare a tutta la comunità: ricordare le vittime, sostenere chi ancora vive situazioni di paura e ribadire che il cambiamento è possibile solo attraverso un impegno collettivo.

L’Amministrazione comunale – come riporta la nota stampa di Alessio Fiorucci, Segreteria e Portavoce del Sindaco del Comune di Umbertide – ha sottolineato che la violenza sulle donne non è un fenomeno lontano, ma una realtà che tocca da vicino le case, le strade e le relazioni quotidiane. Per questo ogni cittadino è chiamato a fare la propria parte, con atteggiamenti responsabili e gesti concreti di sensibilizzazione. Ogni piccolo contributo diventa un passo verso una società più giusta, solidale e sicura.

La scelta di illuminare la Rocca non è stata soltanto un atto simbolico, ma anche un invito a riflettere. La luce rossa ha ricordato che dietro ogni storia di violenza ci sono volti, nomi e vite spezzate, e che il silenzio non può essere una risposta. Il messaggio è chiaro: non abbassare mai la guardia e continuare a costruire un futuro in cui ogni donna possa vivere libera dalla paura e rispettata nella propria dignità.

La celebrazione ha voluto coinvolgere l’intera comunità, trasformando un monumento storico in un faro di consapevolezza. La Rocca, simbolo della città, è diventata per una sera il luogo in cui memoria e impegno si sono intrecciati, ricordando che la lotta alla violenza di genere non è confinata alle istituzioni, ma appartiene a ciascuno di noi.

Il gesto di Umbertide si inserisce in un percorso più ampio di sensibilizzazione e di educazione al rispetto. L’Amministrazione ha ribadito che il cambiamento culturale passa attraverso la partecipazione attiva dei cittadini, la collaborazione con le associazioni e il sostegno alle vittime. Solo così si può costruire una comunità capace di proteggere e valorizzare ogni persona.

Un invito a non dimenticare, a non voltarsi dall’altra parte e a credere che la trasformazione sia possibile.