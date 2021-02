Chiama o scrivi in redazione

Umbertide: Emergenza Covid-19 Biblioteca comunale chiusa al pubblico

Umbertide: Emergenza Covid-19 Biblioteca comunale chiusa al pubblico

© Protetto da Copyright DMCA

Emergenza Covid-19, Biblioteca comunale chiusa al pubblico fino al 21 febbraio: attivo per gli iscritti il servizio MLOL. Per il Punto DigiPASS disponibile la consultazione telefonica A seguito dell’ordinanza n.14 della Presidente della Regione Umbria, si ricorda che la Biblioteca comunale di Umbertide resterà chiusa al pubblico fino al 21 febbraio.

Il personale della Biblioteca potrà garantire da domani con procedure telematiche e telefoniche da remoto

i seguenti servizi: supporto telefonico e online agli utenti tramite il numero 0759414256 e l’indirizzo email biblioteca@comune.umbertide.pg.it; gestione comunicazioni tramite Sebina; gestione accessi MLOL. Si ricorda inoltre che presso la Biblioteca comunale è attivo per gli iscritti il servizio gratuito MediaLibraryOnLine (MLOL).

Attraverso il portale MLOL è possibile consultare e-book, musica, film, giornali, banche dati, archivi di immagini e molto altro gratuitamente da casa tramite PC, tablet e smartphone. Non solo: alcune tipologie, come audio ed e-book, comprendono anche risorse in download che è possibile scaricare e portare su un dispositivo mobile. Sarà possibile accedere anche al “prestito digitale” di e-book .

Per avere un’idea di quanto offre MLOL è possibile visitare il portale al seguente indirizzo web: https://umbria.medialibrary.it/media/ricerca.aspx.

Per accedere al servizio, sia per gli utenti già iscritti che per coloro che intendono iscriversi alla Biblioteca di Umbertide

sarà sufficiente inviare alla Biblioteca la richiesta via e-mail (biblioteca@comune.umbertide.pg.it) indicando i propri dati (nome, cognome, data di nascita, comune di residenza) assieme alla copia di un documento di identità valido (carta di identità, patente o passaporto).

Successivamente la Biblioteca provvederà a comunicare all’interessato via e-mail l’avvenuta attivazione del servizio, indicando le modalità per l’accesso.

Per ulteriori informazioni è disponibile l’indirizzo e-mail biblioteca@comune.umbertide.pg.it. Per quanto riguarda il Punto DigiPASS situato presso la Fabbrica Moderna si rende noto che resta attiva la consultazione tramite telefono. Il numero da chiamare è lo 0758523171: premendo il tasto numero 3 e seguendo le indicazioni della guida telefonica l’utente sarà messo in contatto con un operatore. Area degli allegati