Tutto esaurito per Retrò: 130 espositori in arrivo

Domenica 18 maggio il centro storico sarà invaso dal vintage

Tutto pronto a Città di Castello per l’edizione di maggio di Retrò, in programma domenica 18. L’iniziativa ha registrato il tutto esaurito: 130 espositori provenienti da tutto il Centro Italia raggiungeranno il centro storico per partecipare alla manifestazione dedicata all’antiquariato, al vintage e agli oggetti da collezione. L’evento si svolgerà nelle principali piazze e vie della città: piazza Matteotti, largo Gildoni, piazza Fanti, corso Cavour e piazza Gabriotti, che si trasformeranno in un unico grande mercato a cielo aperto.

Gli spazi pubblici del cuore cittadino ospiteranno una vasta selezione di articoli che spazieranno dall’arredamento d’epoca all’oggettistica decorativa, passando per capi d’abbigliamento old style, vinili, giocattoli del passato, accessori rari e pezzi unici da collezione. Una proposta ampia che si rivolge sia agli appassionati e ai collezionisti sia a chi è in cerca di originali soluzioni per l’arredo o la moda personale.

A contribuire alla varietà dell’offerta commerciale saranno anche i negozi della zona, che resteranno aperti durante la giornata. Insieme agli stand degli espositori, le attività locali andranno a formare un tessuto economico temporaneamente potenziato, con un flusso di visitatori stimato in crescita rispetto alle passate edizioni.

Retrò ha saputo consolidare nel tempo un ruolo di rilievo nel calendario degli eventi mensili della città. Organizzata ogni terza domenica del mese, la manifestazione ha attirato un numero sempre più consistente di espositori e visitatori, diventando un punto di riferimento nel panorama degli appuntamenti dedicati all’usato di qualità e al modernariato. La rassegna si distingue anche per la capacità di richiamare operatori specializzati, curatori di collezioni, restauratori e semplici curiosi che si ritrovano periodicamente in città con l’intento di scoprire nuove proposte o concludere acquisti mirati.

Il centro storico sarà interamente coinvolto e, per garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, il comando della Polizia Locale ha predisposto un’ordinanza che regola la viabilità. Dalle 06.00 alle 20.00 di domenica 18 maggio, sarà vietato il transito ai veicoli a motore, anche se muniti di autorizzazione, in piazza Matteotti, piazza Fanti e piazza Gabriotti, nel tratto compreso tra via del Popolo e via Cacciatori del Tevere. Fanno eccezione i mezzi di soccorso e quelli delle forze dell’ordine. Il divieto di sosta sarà esteso anche a piazza Fanti e piazza Costa, con la sola deroga concessa agli espositori, che potranno utilizzare le aree appositamente riservate per le operazioni di carico e scarico del materiale.

La manifestazione rappresenta un’opportunità anche sotto il profilo turistico. L’indotto economico generato dagli eventi come Retrò si riflette positivamente su ristoranti, bar, strutture ricettive e attività culturali del centro. L’afflusso di visitatori provenienti da fuori regione, attratti dalla qualità dell’offerta e dalla possibilità di trascorrere una giornata tra acquisti, passeggiate e scoperta del patrimonio artistico locale, alimenta la reputazione della città come polo attrattivo dell’Umbria settentrionale.

Il successo dell’edizione di maggio viene interpretato come un segnale incoraggiante anche in vista della stagione estiva, durante la quale il centro tifernate ospiterà una serie di eventi, spettacoli e iniziative culturali. Il ritorno costante di espositori e visitatori a ogni appuntamento mensile conferma la vitalità di un format che riesce a coniugare commercio, promozione del territorio e valorizzazione della memoria storica attraverso il recupero di oggetti e stili del passato.

Retrò si propone così non solo come appuntamento commerciale, ma anche come esperienza immersiva in un’atmosfera che rievoca epoche passate. Passeggiare tra gli stand del mercato significa anche riscoprire ricordi, gusti e tendenze che hanno segnato il costume e la società italiana del Novecento. È anche per questo che l’evento trova un pubblico trasversale, che va dai giovani appassionati di vintage ai visitatori più maturi, attratti dall’aspetto nostalgico e dalla possibilità di rivivere suggestioni del proprio vissuto personale.

Nel corso degli anni, la manifestazione ha ottenuto riconoscimenti non solo in ambito locale, ma anche tra gli operatori di settore di altre regioni, diventando tappa preferita rispetto ad altre fiere simili. La scelta di localizzare l’evento nel cuore cittadino ha permesso inoltre una fruizione agevole e integrata con l’ambiente urbano, favorendo l’interazione tra il pubblico e la città.

Domenica 18 maggio, quindi, Città di Castello sarà nuovamente animata da visitatori e curiosi, in un’edizione di Retrò che si preannuncia partecipata, variegata e ricca di occasioni per chi cerca l’unicità di un oggetto del passato da portare a casa.